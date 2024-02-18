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Пляжный футбол
18 февраля 2024, 10:50 | Обновлено 18 февраля 2024, 10:52
545
0

Испания и Аргентина сенсационно выбыли из ЧМ-2024 по пляжному футболу

Два фаворита турнира потеряли все шансы уже после второго тура

18 февраля 2024, 10:50 | Обновлено 18 февраля 2024, 10:52
545
0
Испания и Аргентина сенсационно выбыли из ЧМ-2024 по пляжному футболу
BSWW. Сборная ОАЭ

В Дубае продолжается чемпионат мира 2024 по пляжному футболу.

Сборная Украины бойкотирует турнир из-за допуска к соревнованию BSWW сборной беларуси с ее национальными символами. Сине-желтых заменила команда Испании, которая была первой лучшей среди тех, кто не сумел пройти квалификацию.

Сборная Испании потерпела второе сенсационное поражение, от команды Таити (3:5) и осталась с нулем в графе набранных очков. Один из фаворитов турнира потерял все шансы уже после второго тура.

Аналогичное фиаско постигло сборную Аргентины, которая во втором туре уступила команде Ирана (3:6).

Уже известны 4 четвертьфиналиста. Из групп A и B в стадию плей-офф отобрались сборные Италии, ОАЭ, Таити и Ирана.

Турнир продлится до 25 февраля, когда в Дубае состоится финальный матч.

Чемпионат мира 2024 по пляжному футболу

Дубай (ОАЭ), 15–25 февраля 2024

2-й тур, 17 февраля

  • 13:30. Италия – Египет – 6:2
  • 15:00. Испания – Таити – 3:5
  • 17:30. ОАЭ – США – 3:2 (д.в.)
  • 19:00. Аргентина – Иран – 3:6

2-й тур, 18 февраля

  • 13:30. Мексика – Оман
  • 15:00. Япония – беларусь
  • 17:30. Бразилия – Португалия
  • 19:00. Сенегал – Колумбия

Турнирные таблицы

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Источник Sport.ua
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