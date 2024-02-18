Испания и Аргентина сенсационно выбыли из ЧМ-2024 по пляжному футболу
Два фаворита турнира потеряли все шансы уже после второго тура
В Дубае продолжается чемпионат мира 2024 по пляжному футболу.
Сборная Украины бойкотирует турнир из-за допуска к соревнованию BSWW сборной беларуси с ее национальными символами. Сине-желтых заменила команда Испании, которая была первой лучшей среди тех, кто не сумел пройти квалификацию.
Сборная Испании потерпела второе сенсационное поражение, от команды Таити (3:5) и осталась с нулем в графе набранных очков. Один из фаворитов турнира потерял все шансы уже после второго тура.
Аналогичное фиаско постигло сборную Аргентины, которая во втором туре уступила команде Ирана (3:6).
Уже известны 4 четвертьфиналиста. Из групп A и B в стадию плей-офф отобрались сборные Италии, ОАЭ, Таити и Ирана.
Турнир продлится до 25 февраля, когда в Дубае состоится финальный матч.
Чемпионат мира 2024 по пляжному футболу
Дубай (ОАЭ), 15–25 февраля 2024
2-й тур, 17 февраля
- 13:30. Италия – Египет – 6:2
- 15:00. Испания – Таити – 3:5
- 17:30. ОАЭ – США – 3:2 (д.в.)
- 19:00. Аргентина – Иран – 3:6
2-й тур, 18 февраля
- 13:30. Мексика – Оман
- 15:00. Япония – беларусь
- 17:30. Бразилия – Португалия
- 19:00. Сенегал – Колумбия
Турнирные таблицы
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