Бразилия и Португалия стартовали с побед на ЧМ по пляжному футболу
Турнир продлится до 25 февраля, когда в Дубае состоится финальный матч
В Дубае продолжается чемпионат мира 2024 по пляжному футболу.
Сборная Украины бойкотирует турнир из-за допуска к соревнованию BSWW сборной беларуси с ее национальными символами. Сине-желтых заменила команда Испании, которая была первой лучшей среди тех, кто не сумел пройти квалификацию.
Бразилия и Португалия стартовали с побед на ЧМ по пляжному футболу. Бразильцы обыграли команду Омана (5:3), а Португалия разгромила сборную Мексики (8:2).
Турнир продлится до 25 февраля, когда в Дубае состоится финальный матч.
Чемпионат мира 2024 по пляжному футболу
Дубай (ОАЭ), 15–25 февраля 2024
1-й тур, 15 февраля
- 13:30. США – Италия – 1:3
- 15:00. Таити – Аргентина – 4:3
- 17:30. ОАЭ – Египет – 2:1
- 19:00. Испания – Иран – 6:6 (пен. 1:3)
1-й тур, 16 февраля
- 13:30. Колумбия – Япония – 2:3
- 15:00. Португалия – Мексика – 8:2
- 17:30. Сенегал – беларусь – 4:6
- 19:00. Бразилия – Оман – 5:3
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