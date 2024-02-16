В Дубае продолжается чемпионат мира 2024 по пляжному футболу.

Сборная Украины бойкотирует турнир из-за допуска к соревнованию BSWW сборной беларуси с ее национальными символами. Сине-желтых заменила команда Испании, которая была первой лучшей среди тех, кто не сумел пройти квалификацию.

Бразилия и Португалия стартовали с побед на ЧМ по пляжному футболу. Бразильцы обыграли команду Омана (5:3), а Португалия разгромила сборную Мексики (8:2).

Турнир продлится до 25 февраля, когда в Дубае состоится финальный матч.

Чемпионат мира 2024 по пляжному футболу

Дубай (ОАЭ), 15–25 февраля 2024

1-й тур, 15 февраля

13:30. США – Италия – 1:3

– 1:3 15:00. Таити – Аргентина – 4:3

– Аргентина – 4:3 17:30. ОАЭ – Египет – 2:1

– Египет – 2:1 19:00. Испания – Иран – 6:6 (пен. 1:3)

1-й тур, 16 февраля