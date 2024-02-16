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Пляжный футбол
16 февраля 2024, 23:45 | Обновлено 17 февраля 2024, 00:57
270
0

Бразилия и Португалия стартовали с побед на ЧМ по пляжному футболу

Турнир продлится до 25 февраля, когда в Дубае состоится финальный матч

16 февраля 2024, 23:45 | Обновлено 17 февраля 2024, 00:57
270
0
Бразилия и Португалия стартовали с побед на ЧМ по пляжному футболу
BSWW

В Дубае продолжается чемпионат мира 2024 по пляжному футболу.

Сборная Украины бойкотирует турнир из-за допуска к соревнованию BSWW сборной беларуси с ее национальными символами. Сине-желтых заменила команда Испании, которая была первой лучшей среди тех, кто не сумел пройти квалификацию.

Бразилия и Португалия стартовали с побед на ЧМ по пляжному футболу. Бразильцы обыграли команду Омана (5:3), а Португалия разгромила сборную Мексики (8:2).

Турнир продлится до 25 февраля, когда в Дубае состоится финальный матч.

Чемпионат мира 2024 по пляжному футболу

Дубай (ОАЭ), 15–25 февраля 2024

1-й тур, 15 февраля

  • 13:30. США – Италия – 1:3
  • 15:00. Таити – Аргентина – 4:3
  • 17:30. ОАЭ – Египет – 2:1
  • 19:00. Испания – Иран – 6:6 (пен. 1:3)

1-й тур, 16 февраля

  • 13:30. Колумбия – Япония – 2:3
  • 15:00. Португалия – Мексика – 8:2
  • 17:30. Сенегал – беларусь – 4:6
  • 19:00. Бразилия – Оман – 5:3
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Источник Sport.ua
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