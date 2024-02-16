ЧМ по пляжному футболу. Испания на старте потерпела сенсационное поражение
В первом туре Аргентина проиграла Таити, Италия обыграла США
В Дубае 15 февраля стартовал чемпионат мира 2024 по пляжному футболу.
Сборная Украины бойкотирует турнир из-за допуска к соревнованию BSWW сборной беларуси с ее национальными символами. Сине-желтых заменила команда Испании, которая была первой лучшей среди тех, кто не сумел пройти квалификацию.
И в первом туре Испания потерпела сенсационное поражение от команды Ирана (6:6, пен. 1:3).
В других матчах Аргентина проиграла Таити (3:4), Италия обыграла США (3:1), а сборная ОАЭ взяла верх над командой Египта (2:1).
Турнир продлится до 25 февраля, когда в Дубае состоится финальный матч.
Чемпионат мира 2024 по пляжному футболу
Дубай (ОАЭ), 15–25 февраля 2024
Участники по группам
- Группа A: Италия, ОАЭ, США, Египет
- Группа B: Испания, Таити, Иран, Аргентина
- Группа C: Япония, беларусь, Колумбия, Сенегал
- Группа D: Бразилия, Мексика, Оман, Португалия
1-й тур, 15 февраля
- 13:30. США – Италия – 1:3
- 15:00. Таити – Аргентина – 4:3
- 17:30. ОАЭ – Египет – 2:1
- 19:00. Испания – Иран – 6:6 (пен. 1:3)
1-й тур, 16 февраля
- 13:30. Колумбия – Япония
- 15:00. Португалия – Мексика
- 17:30. Сенегал – беларусь
- 19:00. Бразилия – Оман
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