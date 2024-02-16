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Пляжный футбол
16 февраля 2024, 10:35 | Обновлено 16 февраля 2024, 10:47
865
0

ЧМ по пляжному футболу. Испания на старте потерпела сенсационное поражение

В первом туре Аргентина проиграла Таити, Италия обыграла США

16 февраля 2024, 10:35 | Обновлено 16 февраля 2024, 10:47
865
0
ЧМ по пляжному футболу. Испания на старте потерпела сенсационное поражение
BSWW. Иран – Испания

В Дубае 15 февраля стартовал чемпионат мира 2024 по пляжному футболу.

Сборная Украины бойкотирует турнир из-за допуска к соревнованию BSWW сборной беларуси с ее национальными символами. Сине-желтых заменила команда Испании, которая была первой лучшей среди тех, кто не сумел пройти квалификацию.

И в первом туре Испания потерпела сенсационное поражение от команды Ирана (6:6, пен. 1:3).

В других матчах Аргентина проиграла Таити (3:4), Италия обыграла США (3:1), а сборная ОАЭ взяла верх над командой Египта (2:1).

Турнир продлится до 25 февраля, когда в Дубае состоится финальный матч.

Чемпионат мира 2024 по пляжному футболу

Дубай (ОАЭ), 15–25 февраля 2024

Участники по группам

  • Группа A: Италия, ОАЭ, США, Египет
  • Группа B: Испания, Таити, Иран, Аргентина
  • Группа C: Япония, беларусь, Колумбия, Сенегал
  • Группа D: Бразилия, Мексика, Оман, Португалия

1-й тур, 15 февраля

  • 13:30. США – Италия – 1:3
  • 15:00. Таити – Аргентина – 4:3
  • 17:30. ОАЭ – Египет – 2:1
  • 19:00. Испания – Иран – 6:6 (пен. 1:3)

1-й тур, 16 февраля

  • 13:30. Колумбия – Япония
  • 15:00. Португалия – Мексика
  • 17:30. Сенегал – беларусь
  • 19:00. Бразилия – Оман

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Источник Sport.ua
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