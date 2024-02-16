ЧМ по пляжному футболу. Испания на старте потерпела сенсационное поражение

В Дубае 15 февраля стартовал чемпионат мира 2024 по пляжному футболу.

Сборная Украины бойкотирует турнир из-за допуска к соревнованию BSWW сборной беларуси с ее национальными символами. Сине-желтых заменила команда Испании, которая была первой лучшей среди тех, кто не сумел пройти квалификацию.

И в первом туре Испания потерпела сенсационное поражение от команды Ирана (6:6, пен. 1:3).

В других матчах Аргентина проиграла Таити (3:4), Италия обыграла США (3:1), а сборная ОАЭ взяла верх над командой Египта (2:1).

Турнир продлится до 25 февраля, когда в Дубае состоится финальный матч.

Чемпионат мира 2024 по пляжному футболу

Дубай (ОАЭ), 15–25 февраля 2024

Участники по группам

Группа A: Италия, ОАЭ, США, Египет

Группа B: Испания, Таити, Иран, Аргентина

Группа C: Япония, беларусь, Колумбия, Сенегал

Группа D: Бразилия, Мексика, Оман, Португалия

1-й тур, 15 февраля

13:30. США – Италия – 1:3

– 1:3 15:00. Таити – Аргентина – 4:3

– Аргентина – 4:3 17:30. ОАЭ – Египет – 2:1

– Египет – 2:1 19:00. Испания – Иран – 6:6 (пен. 1:3)

1-й тур, 16 февраля