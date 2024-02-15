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Пляжный футбол
15 февраля 2024, 13:05 | Обновлено 15 февраля 2024, 13:16
1994
1

В Дубае стартует чемпионат мира по пляжному футболу. Украина бойкотирует

Причиной стал допуск к соревнованию сборной беларуси

15 февраля 2024, 13:05 | Обновлено 15 февраля 2024, 13:16
1994
1
В Дубае стартует чемпионат мира по пляжному футболу. Украина бойкотирует
FIFA

В Дубае 15 февраля стартует чемпионат мира 2024 по пляжному футболу.

Сборная Украины ранее успешно прошла квалификацию на чемпионат мира в ОАЭ, однако было принято решение бойкотировать турнир. Причиной стал допуск к соревнованию сборной беларуси.

Удивительно, сборная беларуси не просто допущена на все соревнования Всемирной организации пляжного футбола (BSWW), но и выступает на них без всяких ограничений – с флагом, гимном и всеми национальными атрибутами.

УАФ обращалась к ФИФА и BSWW с просьбой отстранить команду страны-агрессора или хотя бы допустить к матчам без национальных символов, однако был получен отказ. И это привело к бойкоту турнира со стороны сине-желтой команды.

Сборную Украины заменила команда Испании, которая была первой лучшей среди тех, кто не сумел пройти квалификацию.

Фаворитами ЧМ считаются команды Бразилии, Португалии, Испании, Италии. Турнир продлится до 25 февраля, когда в Дубае состоится финальный матч.

Чемпионат мира 2024 по пляжному футболу

Дубай (ОАЭ), 15–25 февраля 2024

  • Группа A: Италия, ОАЭ, США, Египет
  • Группа B: Испания, Таити, Иран, Аргентина
  • Группа C: Япония, беларусь, Колумбия, Сенегал
  • Группа D: Бразилия, Мексика, Оман, Португалия

В 1-й игровой день (15 февраля) встретятся:

  • 13:30. США – Италия
  • 15:00. Таити – Аргентина
  • 17:30. ОАЭ – Египет
  • 19:00. Испания – Иран

Участники турнира

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Источник Sport.ua
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Mr Voevudskiy
Ну и кому от этого бойкота легче?
Клоуны
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