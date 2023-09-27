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  4. ЧМ без Украины. Сборная по пляжному футболу бойкотирует турнир
Пляжный футбол
27 сентября 2023, 09:30 |
1133
2

ЧМ без Украины. Сборная по пляжному футболу бойкотирует турнир

Все из-за участия беларуси

27 сентября 2023, 09:30 |
1133
2
ЧМ без Украины. Сборная по пляжному футболу бойкотирует турнир
beachsoccer.org.ua

Ассоциация пляжного футбола Украины сообщила о том, что национальная сборная в феврале 2024 года не поедет в ОАЭ на чемпионат мира.

Причиной стал допуск к соревнованию сборной беларуси. Ассоциация обращалась к ФИФА с просьбой отстранить команду страны-агрессора или хотя бы допустить к матчам без национальных символов, однако был получен отказ.

Выполняя приказ Министерства молодежи и спорта, который запрещает принимать участие в международных соревнованиях вместе с россией или беларусью, сборная по пляжному футболу не поедет на чемпионат мира.

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Источник Ассоциация пляжного футбола Украины
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Комментарии 2
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Xvalenok03
Сами себя наказали.
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0
Вадим Острадчук
та ви заїбали,другий поспіль чс пропускати
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-2
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