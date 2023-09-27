ЧМ без Украины. Сборная по пляжному футболу бойкотирует турнир
Все из-за участия беларуси
Ассоциация пляжного футбола Украины сообщила о том, что национальная сборная в феврале 2024 года не поедет в ОАЭ на чемпионат мира.
Причиной стал допуск к соревнованию сборной беларуси. Ассоциация обращалась к ФИФА с просьбой отстранить команду страны-агрессора или хотя бы допустить к матчам без национальных символов, однако был получен отказ.
Выполняя приказ Министерства молодежи и спорта, который запрещает принимать участие в международных соревнованиях вместе с россией или беларусью, сборная по пляжному футболу не поедет на чемпионат мира.
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