ЧМ без Украины. Сборная по пляжному футболу бойкотирует турнир

Ассоциация пляжного футбола Украины сообщила о том, что национальная сборная в феврале 2024 года не поедет в ОАЭ на чемпионат мира.

Причиной стал допуск к соревнованию сборной беларуси. Ассоциация обращалась к ФИФА с просьбой отстранить команду страны-агрессора или хотя бы допустить к матчам без национальных символов, однако был получен отказ.

Выполняя приказ Министерства молодежи и спорта, который запрещает принимать участие в международных соревнованиях вместе с россией или беларусью, сборная по пляжному футболу не поедет на чемпионат мира.