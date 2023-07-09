Украина обыграла Молдову и завоевала путевку на ЧМ-2024 по пляжному футболу

Сборная Украины по пляжному футболу получила путевку на ЧМ-2024, обыграв в решающем матче команду Молдовы со счетом 5:2.

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Подопечные Николая Костенко и Александра Корнийчука успешно провели европейскую квалификацию чемпионата мира 2024. Отборочный турнир прошел с 5 по 9 июля в Баку, столице Азербайджана.

16 команд были поделены на 4 группы. По две лучшие команды вышли в 1/4 финала. Четыре победителя четвертьфиналов отобрались на ЧМ-2024 в ОАЭ, который пройдет с 15 по 25 февраля 2024 года.

Сначала в группе B Украина в овертайме обыграла Испанию (4:3 OT), затем нанесла поражение Польше (3:2). В третьем туре сборная Украины обыграла команду Литвы (4:1) и вышла в четвертьфинал с первого места.

Соперником Украины в четвертьфинале стала команда Молдовы, которая заняла второе место в группе A, проиграв только Италии (1:3), но победив Азербайджан (3:2) и Эстонию (6:2).

Украина в не самом простом поединке обыграла Молдову со счетом 5:2 и вышла на чемпионат мира 2024!

Также на ЧМ-2024 пробились команды беларуси и Португалии, а последний пропуск вечером разыграют Италия и Испания.

Пляжный футбол. Квалификация ЧМ-2024

Баку (Азербайджан), 5–9 июля 2023 года

1/4 финала, 9 июля

15:15. беларусь – Франция – 3:1

– Франция – 3:1 16:30. Португалия – Дания – 8:3

– Дания – 8:3 17:45. Украина – Молдова – 5:2

– Молдова – 5:2 19:00. Италия – Испания

Победители матчей 1/4 финала вышли на ЧМ-2024.