Решающий матч. Определен соперник Украины в плей-офф отбора к ЧМ-2024
Украинская команда поспорит за путевку на чемпионат мира со сборной Молдовы
Определен соперник сборной Украины по пляжному футболу в решающем матче квалификации ЧМ-2024.
9 июля украинская команда поспорит за путевку на чемпионат мира со сборной Молдовы.
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Подопечные Николая Костенко и Александра Корнийчука участвуют в европейской квалификации чемпионата мира 2024. Отборочный турнир проходит с 5 по 9 июля в Баку, столице Азербайджана.
16 команд поделены на 4 группы. По две лучшие команды вышли в 1/4 финала. Четыре победителя четвертьфиналов квалифицируются на ЧМ-2024 в ОАЭ, который пройдет с 15 по 25 февраля 2024 года.
Сначала в группе B Украина в овертайме обыграла Испанию (4:3 OT), затем нанесла поражение Польше (3:2). В третьем туре сборная Украины обыграла команду Литвы (4:1) и вышла в четвертьфинал с первого места.
Соперником Украины в четвертьфинале стала команда Молдова, которая заняла второе место в группе A, проиграв только Италии (1:3).
В 1/4 финала за путевки на ЧМ поспорят: беларусь – Франция, Португалия – Дания, Украина – Молдова, Италия – Испания.
Сенсационно, потерпев три поражения, не сумела выйти из группы Швейцария, победитель Европейских игр 2023 по пляжному футболу.
Пляжный футбол. Квалификация ЧМ-2024
Баку (Азербайджан), 5–9 июля 2023 года
1-й тур, 5 июля
- 10:00. D. беларусь – Турция – 10:2
- 11:15. C. Франция – Греция – 5:3
- 12:30. A. Италия – Эстония – 3:1
- 13:45. B. Польша – Литва – 3:1
- 15:15. D. Дания – Швейцария – 3:2
- 16:30. C. Португалия – Германия – 8:6
- 17:45. A. Азербайджан – Молдова – 2:3
- 19:00. B. Испания – Украина – 3:4 OT
2-й тур, 6 июля
- 10:00. D. беларусь – Дания – 8:2
- 11:15. C. Германия – Греция – 8:2
- 12:30. A. Италия – Молдова – 3:1
- 13:45. B. Украина – Польша – 3:2
- 15:15. D. Швейцария – Турция – 2:3
- 16:30. C. Португалия – Франция – 7:3
- 17:45. A. Азербайджан – Эстония – 4:7
- 19:00. B. Испания – Литва – 7:2
3-й тур, 7 июля
- 10:00. D. Турция – Дания – 4:7
- 11:15. C. Германия – Франция – 3:5
- 12:30. A. Эстония – Молдова – 2:6
- 13:45. B. Украина – Литва – 4:1
- 15:15. D. Швейцария – беларусь – 6:9
- 16:30. C. Португалия – Греция – 5:1
- 17:45. A. Азербайджан – Италия – 2:3
- 19:00. B. Испания – Польша – 4:2
Итоговые таблицы групп
Пары 1/4 финала, 9 июля
- 15:15. беларусь – Франция
- 16:30. Португалия – Дания
- 17:45. Украина – Молдова
- 19:00. Италия – Испания
Победители матчей 1/4 финала выйдут на ЧМ-2024.
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