Решающий матч. Определен соперник Украины в плей-офф отбора к ЧМ-2024

Определен соперник сборной Украины по пляжному футболу в решающем матче квалификации ЧМ-2024.

9 июля украинская команда поспорит за путевку на чемпионат мира со сборной Молдовы.

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Подопечные Николая Костенко и Александра Корнийчука участвуют в европейской квалификации чемпионата мира 2024. Отборочный турнир проходит с 5 по 9 июля в Баку, столице Азербайджана.

16 команд поделены на 4 группы. По две лучшие команды вышли в 1/4 финала. Четыре победителя четвертьфиналов квалифицируются на ЧМ-2024 в ОАЭ, который пройдет с 15 по 25 февраля 2024 года.

Сначала в группе B Украина в овертайме обыграла Испанию (4:3 OT), затем нанесла поражение Польше (3:2). В третьем туре сборная Украины обыграла команду Литвы (4:1) и вышла в четвертьфинал с первого места.

Соперником Украины в четвертьфинале стала команда Молдова, которая заняла второе место в группе A, проиграв только Италии (1:3).

В 1/4 финала за путевки на ЧМ поспорят: беларусь – Франция, Португалия – Дания, Украина – Молдова, Италия – Испания.

Сенсационно, потерпев три поражения, не сумела выйти из группы Швейцария, победитель Европейских игр 2023 по пляжному футболу.

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Пляжный футбол. Квалификация ЧМ-2024

Баку (Азербайджан), 5–9 июля 2023 года

1-й тур, 5 июля

10:00. D. беларусь – Турция – 10:2

– Турция – 10:2 11:15. C. Франция – Греция – 5:3

– Греция – 5:3 12:30. A. Италия – Эстония – 3:1

– Эстония – 3:1 13:45. B. Польша – Литва – 3:1

– Литва – 3:1 15:15. D. Дания – Швейцария – 3:2

– Швейцария – 3:2 16:30. C. Португалия – Германия – 8:6

– Германия – 8:6 17:45. A. Азербайджан – Молдова – 2:3

– 2:3 19:00. B. Испания – Украина – 3:4 OT

2-й тур, 6 июля

10:00. D. беларусь – Дания – 8:2

– Дания – 8:2 11:15. C. Германия – Греция – 8:2

– Греция – 8:2 12:30. A. Италия – Молдова – 3:1

– Молдова – 3:1 13:45. B. Украина – Польша – 3:2

– Польша – 3:2 15:15. D. Швейцария – Турция – 2:3

– 2:3 16:30. C. Португалия – Франция – 7:3

– Франция – 7:3 17:45. A. Азербайджан – Эстония – 4:7

– 4:7 19:00. B. Испания – Литва – 7:2

3-й тур, 7 июля

10:00. D. Турция – Дания – 4:7

– 4:7 11:15. C. Германия – Франция – 3:5

– 3:5 12:30. A. Эстония – Молдова – 2:6

– 2:6 13:45. B. Украина – Литва – 4:1

– Литва – 4:1 15:15. D. Швейцария – беларусь – 6:9

– 6:9 16:30. C. Португалия – Греция – 5:1

– Греция – 5:1 17:45. A. Азербайджан – Италия – 2:3

– 2:3 19:00. B. Испания – Польша – 4:2

Итоговые таблицы групп

Пары 1/4 финала, 9 июля

15:15. беларусь – Франция

16:30. Португалия – Дания

17:45. Украина – Молдова

– Молдова 19:00. Италия – Испания

Победители матчей 1/4 финала выйдут на ЧМ-2024.