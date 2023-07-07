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Пляжный футбол
07 июля 2023, 23:23 | Обновлено 07 июля 2023, 23:39
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Решающий матч. Определен соперник Украины в плей-офф отбора к ЧМ-2024

Украинская команда поспорит за путевку на чемпионат мира со сборной Молдовы

07 июля 2023, 23:23 | Обновлено 07 июля 2023, 23:39
780
0
Решающий матч. Определен соперник Украины в плей-офф отбора к ЧМ-2024
АПФУ

Определен соперник сборной Украины по пляжному футболу в решающем матче квалификации ЧМ-2024.

9 июля украинская команда поспорит за путевку на чемпионат мира со сборной Молдовы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Подопечные Николая Костенко и Александра Корнийчука участвуют в европейской квалификации чемпионата мира 2024. Отборочный турнир проходит с 5 по 9 июля в Баку, столице Азербайджана.

16 команд поделены на 4 группы. По две лучшие команды вышли в 1/4 финала. Четыре победителя четвертьфиналов квалифицируются на ЧМ-2024 в ОАЭ, который пройдет с 15 по 25 февраля 2024 года.

Сначала в группе B Украина в овертайме обыграла Испанию (4:3 OT), затем нанесла поражение Польше (3:2). В третьем туре сборная Украины обыграла команду Литвы (4:1) и вышла в четвертьфинал с первого места.

Соперником Украины в четвертьфинале стала команда Молдова, которая заняла второе место в группе A, проиграв только Италии (1:3).

В 1/4 финала за путевки на ЧМ поспорят: беларусь – Франция, Португалия – Дания, Украина – Молдова, Италия – Испания.

Сенсационно, потерпев три поражения, не сумела выйти из группы Швейцария, победитель Европейских игр 2023 по пляжному футболу.

Пляжный футбол. Квалификация ЧМ-2024

Баку (Азербайджан), 5–9 июля 2023 года

1-й тур, 5 июля

  • 10:00. D. беларусь – Турция – 10:2
  • 11:15. C. Франция – Греция – 5:3
  • 12:30. A. Италия – Эстония – 3:1
  • 13:45. B. Польша – Литва – 3:1
  • 15:15. D. Дания – Швейцария – 3:2
  • 16:30. C. Португалия – Германия – 8:6
  • 17:45. A. Азербайджан – Молдова – 2:3
  • 19:00. B. Испания – Украина – 3:4 OT

2-й тур, 6 июля

  • 10:00. D. беларусь – Дания – 8:2
  • 11:15. C. Германия – Греция – 8:2
  • 12:30. A. Италия – Молдова – 3:1
  • 13:45. B. Украина – Польша – 3:2
  • 15:15. D. Швейцария – Турция – 2:3
  • 16:30. C. Португалия – Франция – 7:3
  • 17:45. A. Азербайджан – Эстония – 4:7
  • 19:00. B. Испания – Литва – 7:2

3-й тур, 7 июля

  • 10:00. D. Турция – Дания – 4:7
  • 11:15. C. Германия – Франция – 3:5
  • 12:30. A. Эстония – Молдова – 2:6
  • 13:45. B. Украина – Литва – 4:1
  • 15:15. D. Швейцария – беларусь – 6:9
  • 16:30. C. Португалия – Греция – 5:1
  • 17:45. A. Азербайджан – Италия – 2:3
  • 19:00. B. Испания – Польша – 4:2

Итоговые таблицы групп

Пары 1/4 финала, 9 июля

  • 15:15. беларусь – Франция
  • 16:30. Португалия – Дания
  • 17:45. Украина – Молдова
  • 19:00. Италия – Испания

Победители матчей 1/4 финала выйдут на ЧМ-2024.

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Источник Sport.ua
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