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Пляжный футбол
07 июля 2023, 14:50 | Обновлено 07 июля 2023, 15:30
2451
3

Украина обыграла Литву в отборе к ЧМ и вышла из группы с первого места

Квалификация чемпионата мира 2024 по пляжному футболу проходит в Баку

07 июля 2023, 14:50 | Обновлено 07 июля 2023, 15:30
2451
3
Украина обыграла Литву в отборе к ЧМ и вышла из группы с первого места
Sport 1

7 июля сборная Украины по пляжному футболу выиграла матч 3-го тура квалификации ЧМ-2024 против команды Литвы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Подопечные Николая Костенко и Александра Корнийчука участвуют в европейской квалификации чемпионата мира 2024. Отборочный турнир проходит с 5 по 9 июля в Баку, столице Азербайджана.

16 команд поделены на 4 группы. По две лучшие команды выйдут в 1/4 финала. Четыре победителя четвертьфиналов квалифицируются на ЧМ-2024 в ОАЭ, который пройдет с 15 по 25 февраля 2024 года.

Сначала в группе B Украина в овертайме обыграла Испанию (4:3 OT), затем нанесла поражение Польше (3:2).

В третьем туре сборная Украины обыграла команду Литвы (4:1) и вышла в четвертьфинал с первого места.

Задача сине-желтых финишировать первыми осложнялось отсутствием голкипера Андрея Неруша, который в прошлом матче получил красную карточку и был дисквалифицирован. В такой ситуации, кроме Александра Пославского, функции вратаря или пятого полевого игрока периодически выполнял Александр Корнийчук.

Уже на первых секундах первого периода Андрей Пашко открыл счет, а еще через три минуты Ярослав Заворотный удвоил перевес. Литовцы ответили голом Паулюса Гедрайтиса. Во второй 12-минутке Олег Зборовский и Андрей Борсук довели преимущество сине-желтой команды до трех мячей, а в третьей соперники обошлись без голов. Итак, 4:1 – победа украинцев.

Четыре победителя четвертьфиналов, которые пройдут 9 июля, получат путевку на чемпионат мира 2024. Соперником Украины могут стать Италия или Молдова.

Сенсационно, после двух поражений, не сумела выйти из группы Швейцария, победитель Европейских игр 2023 по пляжному футболу.

Пляжный футбол. Квалификация ЧМ-2024

Баку (Азербайджан), 5–9 июля 2023 года

1-й тур, 5 июля

  • 10:00. D. беларусь – Турция – 10:2
  • 11:15. C. Франция – Греция – 5:3
  • 12:30. A. Италия – Эстония – 3:1
  • 13:45. B. Польша – Литва – 3:1
  • 15:15. D. Дания – Швейцария – 3:2
  • 16:30. C. Португалия – Германия – 8:6
  • 17:45. A. Азербайджан – Молдова – 2:3
  • 19:00. B. Испания – Украина – 3:4 OT

2-й тур, 6 июля

  • 10:00. D. беларусь – Дания – 8:2
  • 11:15. C. Германия – Греция – 8:2
  • 12:30. A. Италия – Молдова – 3:1
  • 13:45. B. Украина – Польша – 3:2
  • 15:15. D. Швейцария – Турция – 2:3
  • 16:30. C. Португалия – Франция – 7:3
  • 17:45. A. Азербайджан – Эстония – 4:7
  • 19:00. B. Испания – Литва – 7:2

3-й тур, 7 июля

  • 10:00. D. Турция – Дания – 4:7
  • 11:15. C. Германия – Франция – 3:5
  • 12:30. A. Эстония – Молдова – 2:6

13:45. Группа B. Украина – Литва – 4:1

Голы: Пашко, 1, Заворотный, 4, Зборовський, 16, А. Борсук, 18 – П. Гедрайтис, 6.

Украина: Неруш, Пославский, Войток, Щерица, Корнийчук, Пашко, Зборовский, А. Борсук, Заворотный, Войтенко, Левченко, Щитник.

Литва: Драсутис, Петраускас, В. Гедрайтис, Бартошевич, Лебедевас, Навицкас, Грациунас, Лебедев, Новичков, П. Гедрайтис, Макутуновичус, Плитникас.

  • 15:15. D. Швейцария – беларусь
  • 16:30. C. Португалия – Греция
  • 17:45. A. Азербайджан – Италия
  • 19:00. B. Испания – Польша

Турнирные таблицы

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Источник Sport.ua
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vitaha33
Італія може спєцом програти азерам, щоб вийти на нас, а не на іспанію
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Выталкиватель парашутистов
Мы не знаем о взаимоотношениях итальянцев с испанцами, но се может быть в этой жизни...
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