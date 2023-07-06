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Пляжный футбол
06 июля 2023, 14:45 | Обновлено 06 июля 2023, 15:41
1333
1

Сложная победа. Украина обыграла Польшу и стала лидером группы отбора к ЧМ

Сине-желтые выиграли второй матч соревнований по пляжному футболу в Баку

06 июля 2023, 14:45 | Обновлено 06 июля 2023, 15:41
1333
1
Сложная победа. Украина обыграла Польшу и стала лидером группы отбора к ЧМ
BSWW

6 июля в 13:45 сборная Украины по пляжному футболу успешно сыграла важный матч квалификации ЧМ-2024 против команды Польши.

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Подопечные Николая Костенко и Александра Корнийчука участвуют в европейской квалификации чемпионата мира 2024. Отборочный турнир проходит с 5 по 9 июля в Баку, столице Азербайджана.

16 команд поделены на 4 группы. По две лучшие команды выйдут в 1/4 финала. Четыре победителя четвертьфиналов квалифицируются на ЧМ-2024 в ОАЭ, который пройдет с 15 по 25 февраля 2024 года.

В первом туре Украина в овертайме обыграла Испанию (4:3 OT), а Польша нанесла поражение Литве (3:1). Таким образом, во втором туре встречались лидеры группы B.

Первый период встречи против поляков остался за украинцами благодаря точному удару головой Игоря Левченко. Во втором периоде на гол Лося украинцы ответили мячом Андрея Борсука. А вот на 23-й минуте произошел неприятный эпизод – голкипер Андрей Неруш заработал красную карточку и покинул поле.

В начале третьей 12-минутки поляки реализовали численное большинство, но за две минуты до конца основного времени Олег Зборовский ударом бисиклетой принес украинской команде победу (3:2).

Сине-желтые сумели выиграть важный матч группового раунда у Польши (3:2) и возглавили турнирную таблицу группы B. В случае победы над Литвой (7 июля в 13:45) украинцы выйдут в четвертьфинал с первого места.

Пляжный футбол. Квалификация ЧМ-2024

1-й тур, 5 июля

  • 10:00. D. беларусь – Турция – 10:2
  • 11:15. C. Франция – Греция – 5:3
  • 12:30. A. Италия – Эстония – 3:1
  • 13:45. B. Польша – Литва – 3:1
  • 15:15. D. Дания – Швейцария – 3:2
  • 16:30. C. Португалия – Германия – 8:6
  • 17:45. A. Азербайджан – Молдова – 2:3
  • 19:00. B. Испания – Украина – 3:4 OT

2-й тур, 6 июля

  • 08:00. D. беларусь – Дания – 8:2
  • 11:15. C. Германия – Греция – 8:2
  • 12:30. A. Италия – Молдова – 3:1

13:45. Группа B. Украина – Польша – 3:2

Голы: Левченко, 9, А. Борсук, 21, Зборовский, 34 – Лось, 17, Гас, 25.

Украина: Неруш, Пославский, Войток, Щерица, Корнийчук, Пашко, Зборовский, А. Борсук, Заворотный, Войтенко, Левченко, Щитник.

Польша: Марциняк, Лось, Грушевский, Лисовский, Скепко, Поплавский, Зебер, Витковский, Брохоцкий, Кароляк, Киклаиш, Есеновский, Клопец, Бистула, Гас.

Предупреждения: А. Борсук, 16, Щерица, 32 – Брохоцкий, 20, Гас, 21.

Удаление: Неруш, 23.

  • 15:15. D. Швейцария – Турция
  • 16:30. C. Португалия – Франция
  • 17:00. B. Испания – Литва
  • 17:45. A. Азербайджан – Эстония

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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Паша Мех
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