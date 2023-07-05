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Пляжный футбол
05 июля 2023, 20:23 | Обновлено 05 июля 2023, 20:37
2418
1

Пляжный футбол. Украина в овертайме обыграла Испанию на старте отбора к ЧМ

На турнире в Баку стоит задача – войти в топ-четверку, чтобы получить путевку

05 июля 2023, 20:23 | Обновлено 05 июля 2023, 20:37
2418
1
Пляжный футбол. Украина в овертайме обыграла Испанию на старте отбора к ЧМ
BSWW

5 июля в 19:00 сборная Украины по пляжному футболу успешно стартовала в отборочном турнире к ЧМ-2024 матчем против команды Испании.

Подопечные Николая Костенко и Александра Корнийчука участвуют в европейской квалификации чемпионата мира 2024. Отборочный турнир продлится с 5 по 9 июля в Баку, столице Азербайджана.

16 команд поделены на 4 группы. По две лучшие команды выйдут в 1/4 финала. Четыре победителя четвертьфиналов квалифицируются на ЧМ-2024 в ОАЭ, который пройдет с 15 по 25 февраля 2024 года.

В первой игре Украина обыграла главного соперника по группе – Испанию – в овертайме (4:3 OT). В другом матче группы Польша выиграла у Литвы (3:1).

Первый период украинцы начали отлично и уже на 4-й минуте вели со счетом 2:0. К этому привели автогол Гуисадо и отличный удар Андрея Неруша. Однако еще до окончания 12-минутки испанцы не только отыгрались благодаря дублю Давида, но и вышли вперед после удара Доны.

Второй период остался за украинской командой – отличился Максим Войток, а в третьем мяче забито не было – 3:3. В самом начале овертайма Войток оформил дубль и вывел сине-желтую команду вперед. Таким образом, сборная Украины одержала победу со счетом 4:3.

Далее сборная Украины в группе сыграет против Польши (6 июля в 13:45) и Литвы (7 июля в 13:45).

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Неруш («Артур Мьюзик»), Александр Пославский (ВИТ). Полевые игроки: Максим Войток, Юрий Щерица, Александр Корнийчук (все – ВИТ), Игорь Левченко, Андрей Пашко (оба – «Альтернатива»), Олег Зборовский, Андрей Борсук (оба – «Артур Мьюзик»), Ярослав Заворотный, Дмитрий Войтенко (оба – «Гриффин»), Олег Щитник (NC Beachsoccer).

Отборочный турнир ЧМ-2024 по пляжному футболу (зона Европы)

  • Группа А: Азербайджан, Италия, Молдова, Эстония.
  • Группа В: Испания, Украина, Польша, Литва
  • Группа С: Германия, Португалия, Франция, Греция
  • Группа D: Швейцария, беларусь, Турция, Дания

1-й тур, 5 июля

  • 10:00. D. беларусь – Турция – 10:2
  • 11:15. C. Франция – Греция – 5:3
  • 12:30. A. Италия – Эстония – 3:1
  • 13:45. B. Польша – Литва – 3:1
  • 15:15. D. Дания – Швейцария – 3:2
  • 16:30. C. Португалия – Германия – 8:6
  • 17:45. A. Азербайджан – Молдова – 2:3

19:00. Группа B. Испания – Украина – 3:4 OT

Голы: Давид, 5, 11, Дона, 12 – Гуисадо, 2 (автогол), Неруш, 4, Войток, 18, 37.

Испания: Карлос, Дона, Батис, Оливер, Куман, Риго, Антонио, Гуисадо, Мехияс, Давид, Арьяс, Доминго, Чики, Педро.

Украина: Неруш, Пославский, Войток, Щерица, Корнийчук, Пашко, Зборовский, А. Борсук, Заворотный, Войтенко, Левченко, Щитник.

Предупреждения: Гуисадо, 11, Куман, 33, Чики, 39 – Заворотный, 28.

Турнирные таблицы

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Источник Sport.ua
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Саша Л
Так в групі з Францією Чехія чи Греція??
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