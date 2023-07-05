Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Николай КОСТЕНКО: «У нас одна задача – отобраться на чемпионат мира 2024»
Пляжный футбол
05 июля 2023, 03:00 | Обновлено 05 июля 2023, 03:34
160
0

Николай КОСТЕНКО: «У нас одна задача – отобраться на чемпионат мира 2024»

Сборная Украины с 5 по 9 июля в Баку примет участие в квалификации ЧМ-2024

05 июля 2023, 03:00 | Обновлено 05 июля 2023, 03:34
160
0
Николай КОСТЕНКО: «У нас одна задача – отобраться на чемпионат мира 2024»
АПФУ. Николай Костенко

Сборная Украины по пляжному футболу объявила состав на отборочный турнир ЧМ-2024.

Подопечные Николая Костенко и Александра Корнийчука отправились в Баку, столицу Азербайджана, где примут участие в европейской квалификации чемпионата мира 2024 года. Отборочный турнир продлится с 5 по 9 июля.

Главный тренер украинской сборной Николай Костенко рассказал о задачах, стоящих перед сине-желтыми: «Конечно, цель у нас одна — попасть в четверку лучших команд, которые квалифицируются на мировое первенство. У нас в группе серьезные соперники, но мы приложим все усилия, чтобы для начала выйти из нашей четверки, а затем удачно сыграть в стыковом матче, где нас ждет сборная из группы А.

Прогнозы после не совсем удачного выступления на Европейских играх давать не буду, но будем готовиться. Все ребята находятся в хорошей функциональной форме и желают сыграть в Баку как можно лучше».

По регламенту отборочного турнира – две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/4 финала. Четыре победителя четвертьфиналов квалифицируются на ЧМ-2024 в ОАЭ, который пройдет с 15 по 25 февраля 2024 года.

Тренерский штаб сине-желтых вызвал для участия в соревнованиях 12 исполнителей.

Состав сборной Украины в отборе к ЧМ-2024 по пляжному футболу

Вратари: Андрей Неруш («Артур Мьюзик»), Александр Пославский («ВИТ»).

Полевые игроки: Максим Войток, Юрий Щерица, Александр Корнийчук (все – «ВИТ»), Игорь Левченко, Андрей Пашко (оба – «Альтернатива»), Олег Зборовский, Андрей Борсук (оба – «Артур Мьюзик»), Ярослав Заворотный, Дмитрий Войтенко (оба – «Гриффин»), Олег Щитник (NC Beachsoccer).

Отборочный турнир ЧМ-2024 по пляжному футболу (зона Европы)

  • Группа А: Азербайджан, Италия, Молдова, Эстония.
  • Группа В: Испания, Украина, Польша, Литва / Чехия (победитель)
  • Группа С: Германия, Португалия, Франция, Литва / Чехия (проигравший)
  • Группа D: Швейцария, Беларусь, Турция, Дания

Календарь матчей сборной Украины на групповом этапе

  • 05.07. 19:00. Испания – Украина
  • 06.07. 13:45. Украина – Польша
  • 07.07. 13:45. Украина – Литва / Чехия
По теме:
Борьба с Испанией. Медальная таблица перед заключительным днем ЕИ-2023
Швейцария выиграла турнир по пляжному футболу Европейских игр 2023
Драма в финале. Женская сборная Украины по пенальти уступила Испании
чемпионат мира по пляжному футболу сборная Украины по пляжному футболу пляжный футбол
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Ротань повезет молодежную сборную на Олимпиаду в Париж
Футбол | 04 июля 2023, 12:08 37
ОФИЦИАЛЬНО. Ротань повезет молодежную сборную на Олимпиаду в Париж
ОФИЦИАЛЬНО. Ротань повезет молодежную сборную на Олимпиаду в Париж

Руслан Петрович останется у руля команды

ФОТО. Экс-первая ракетка мира стала мамой
Теннис | 04 июля 2023, 13:47 3
ФОТО. Экс-первая ракетка мира стала мамой
ФОТО. Экс-первая ракетка мира стала мамой

Эшли Барти родила сына

Дубли Русина и Алефиренко. Заря выиграла первый матч Лалатовича
Футбол | 04.07.2023, 20:35
Дубли Русина и Алефиренко. Заря выиграла первый матч Лалатовича
Дубли Русина и Алефиренко. Заря выиграла первый матч Лалатовича
ВИДЕО. Украинская молодежка провела тренировку накануне игры с Испанией
Футбол | 05.07.2023, 00:41
ВИДЕО. Украинская молодежка провела тренировку накануне игры с Испанией
ВИДЕО. Украинская молодежка провела тренировку накануне игры с Испанией
Космин Бэркэуан: деньги Шахтера, 60000 в мусорном баке, спасение от смерти
Футбол | 04.07.2023, 10:00
Космин Бэркэуан: деньги Шахтера, 60000 в мусорном баке, спасение от смерти
Космин Бэркэуан: деньги Шахтера, 60000 в мусорном баке, спасение от смерти
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-украинская теннисистка, скорее всего, завершит карьеру в конце сезона
Экс-украинская теннисистка, скорее всего, завершит карьеру в конце сезона
04.07.2023, 03:45 2
Теннис
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
03.07.2023, 07:00 2
Футбол
Битва двух легенд. Свитолина разобралась с Винус на старте Уимблдона-2023
Битва двух легенд. Свитолина разобралась с Винус на старте Уимблдона-2023
03.07.2023, 21:20 35
Теннис
Соперница Свитолиной во 2-м раунде Уимблдона: топ-парница, экс-12-я ракетка
Соперница Свитолиной во 2-м раунде Уимблдона: топ-парница, экс-12-я ракетка
03.07.2023, 21:57
Теннис
Мирон МАРКЕВИЧ: «Теперь пусть испанцы боятся Украину»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Теперь пусть испанцы боятся Украину»
03.07.2023, 11:00 1
Футбол
Уимблдон-2023. Призовые по раундам
Уимблдон-2023. Призовые по раундам
03.07.2023, 09:20
Теннис
Известны 6 команд-участниц Игр-2024. От Европы – полная ясность
Известны 6 команд-участниц Игр-2024. От Европы – полная ясность
03.07.2023, 05:07 11
Футбол
РОТАНЬ: «Первый скальп мы сняли, но через три дня будет снова топ-команда»
РОТАНЬ: «Первый скальп мы сняли, но через три дня будет снова топ-команда»
03.07.2023, 02:23 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем