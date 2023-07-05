Николай КОСТЕНКО: «У нас одна задача – отобраться на чемпионат мира 2024»

Сборная Украины по пляжному футболу объявила состав на отборочный турнир ЧМ-2024.

Подопечные Николая Костенко и Александра Корнийчука отправились в Баку, столицу Азербайджана, где примут участие в европейской квалификации чемпионата мира 2024 года. Отборочный турнир продлится с 5 по 9 июля.

Главный тренер украинской сборной Николай Костенко рассказал о задачах, стоящих перед сине-желтыми: «Конечно, цель у нас одна — попасть в четверку лучших команд, которые квалифицируются на мировое первенство. У нас в группе серьезные соперники, но мы приложим все усилия, чтобы для начала выйти из нашей четверки, а затем удачно сыграть в стыковом матче, где нас ждет сборная из группы А.

Прогнозы после не совсем удачного выступления на Европейских играх давать не буду, но будем готовиться. Все ребята находятся в хорошей функциональной форме и желают сыграть в Баку как можно лучше».

По регламенту отборочного турнира – две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/4 финала. Четыре победителя четвертьфиналов квалифицируются на ЧМ-2024 в ОАЭ, который пройдет с 15 по 25 февраля 2024 года.

Тренерский штаб сине-желтых вызвал для участия в соревнованиях 12 исполнителей.

Состав сборной Украины в отборе к ЧМ-2024 по пляжному футболу

Вратари: Андрей Неруш («Артур Мьюзик»), Александр Пославский («ВИТ»).

Полевые игроки: Максим Войток, Юрий Щерица, Александр Корнийчук (все – «ВИТ»), Игорь Левченко, Андрей Пашко (оба – «Альтернатива»), Олег Зборовский, Андрей Борсук (оба – «Артур Мьюзик»), Ярослав Заворотный, Дмитрий Войтенко (оба – «Гриффин»), Олег Щитник (NC Beachsoccer).

Отборочный турнир ЧМ-2024 по пляжному футболу (зона Европы)

Группа А: Азербайджан, Италия, Молдова, Эстония.

Группа В: Испания, Украина , Польша, Литва / Чехия (победитель)

, Польша, Литва / Чехия (победитель) Группа С: Германия, Португалия, Франция, Литва / Чехия (проигравший)

Группа D: Швейцария, Беларусь, Турция, Дания

Календарь матчей сборной Украины на групповом этапе

05.07. 19:00. Испания – Украина

06.07. 13:45. Украина – Польша

07.07. 13:45. Украина – Литва / Чехия