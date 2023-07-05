Николай КОСТЕНКО: «У нас одна задача – отобраться на чемпионат мира 2024»
Сборная Украины с 5 по 9 июля в Баку примет участие в квалификации ЧМ-2024
Сборная Украины по пляжному футболу объявила состав на отборочный турнир ЧМ-2024.
Подопечные Николая Костенко и Александра Корнийчука отправились в Баку, столицу Азербайджана, где примут участие в европейской квалификации чемпионата мира 2024 года. Отборочный турнир продлится с 5 по 9 июля.
Главный тренер украинской сборной Николай Костенко рассказал о задачах, стоящих перед сине-желтыми: «Конечно, цель у нас одна — попасть в четверку лучших команд, которые квалифицируются на мировое первенство. У нас в группе серьезные соперники, но мы приложим все усилия, чтобы для начала выйти из нашей четверки, а затем удачно сыграть в стыковом матче, где нас ждет сборная из группы А.
Прогнозы после не совсем удачного выступления на Европейских играх давать не буду, но будем готовиться. Все ребята находятся в хорошей функциональной форме и желают сыграть в Баку как можно лучше».
По регламенту отборочного турнира – две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/4 финала. Четыре победителя четвертьфиналов квалифицируются на ЧМ-2024 в ОАЭ, который пройдет с 15 по 25 февраля 2024 года.
Тренерский штаб сине-желтых вызвал для участия в соревнованиях 12 исполнителей.
Состав сборной Украины в отборе к ЧМ-2024 по пляжному футболу
Вратари: Андрей Неруш («Артур Мьюзик»), Александр Пославский («ВИТ»).
Полевые игроки: Максим Войток, Юрий Щерица, Александр Корнийчук (все – «ВИТ»), Игорь Левченко, Андрей Пашко (оба – «Альтернатива»), Олег Зборовский, Андрей Борсук (оба – «Артур Мьюзик»), Ярослав Заворотный, Дмитрий Войтенко (оба – «Гриффин»), Олег Щитник (NC Beachsoccer).
Отборочный турнир ЧМ-2024 по пляжному футболу (зона Европы)
- Группа А: Азербайджан, Италия, Молдова, Эстония.
- Группа В: Испания, Украина, Польша, Литва / Чехия (победитель)
- Группа С: Германия, Португалия, Франция, Литва / Чехия (проигравший)
- Группа D: Швейцария, Беларусь, Турция, Дания
Календарь матчей сборной Украины на групповом этапе
- 05.07. 19:00. Испания – Украина
- 06.07. 13:45. Украина – Польша
- 07.07. 13:45. Украина – Литва / Чехия
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