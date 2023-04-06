Известны место и дата проведения евроквалификации ЧМ по пляжному футболу

Всемирная организация пляжного футбола (BSWW) определилась с местом и датами проведения европейской квалификации чемпионата мира 2023 года.

Отборочный турнир ЧМ-2023 по пляжному футболу в европейской зоне состоится в Азербайджане. Соревнования будут проходить со 2 по 9 июля на Олимпийском стадионе в Баку.

Формат европейской квалификации ЧМ-2023

2-4 июля: предварительный отборочный этап, где команды, находящиеся вне первых 12-ти позиций в рейтинге BSWW, разыграют четыре места на групповом этапе.

5-7 июля: групповой этап, в котором примут участие 12 лучших европейских команд рейтинга BSWW и четыре победителя предыдущего отборочного этапа. Сборные будут разделены на четыре группы по четыре команды. В настоящее время в топ-12 в Европе входят Португалия, Испания, Швейцария, Италия, Украина, Германия, Франция, Азербайджан, Турция, Польша, Молдова, Эстония.

8 июля: полуфиналы и первые матчи плей-офф за 5-16 место.

9 июля: финал и стыковые матчи за 3-16 места.

Добавим, что пропуск в финальную часть ЧМ-2023, который состоится в Объединенных Арабских Эмиратах, получат четыре лучшие команды квалификационного турнира в Баку.

В рамках подготовки к сезону сборная Украины по пляжному футболу с 10 по 18 апреля проведет учебно-тренировочный сбор в Португалии, где сыграет четыре контрольных поединка.

Кроме европейской квалификации ЧМ-2023, подопечных Николая Костенко и Александра Корнийчука в этом сезоне ожидают Европейские игры в Кракове (26-30 июня), отбор в Суперфинал Евролиги-2023 (даты и место станут известны позже) и II Всемирные пляжные игры на Бали (6-12 августа).

Также в случае успешных выступлений в отборе ЧМ-2023 и Суперфинала Евролиги сине-желтые сыграют в финальных турнирах этих соревнований.