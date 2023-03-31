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Пляжный футбол
31 марта 2023, 15:55 |
153
0

Сборная Украины по пляжному футболу проведет четыре спарринга в Португалии

Два из них будут с местной сборной и два – с клубами

31 марта 2023, 15:55 |
153
0
Сборная Украины по пляжному футболу проведет четыре спарринга в Португалии
beachsoccer.com

Сборная Украины по пляжному футболу в рамках подготовки к старту нового сезона запланировала четыре товарищеских матча в Португалии.

Подопечные Николая Костенко и Александра Корнийчука проведут учебно-тренировочный сбор в Португалии с 10 по 18 апреля. Уже 8 числа наша команда отправится на Пиренейский полуостров, где и начнет свои занятия.

«Сейчас сборная работает в столичном Гидропарке в достаточно напряженном режиме. У нас есть четыре-пять тренировок в неделю и закладываем фундамент функциональной подготовки. А с 10 апреля команда приступит к сбору в Португалии. 12 и 13 числа мы дважды сыграем со сборной Португалии в Браге, а затем переедем на четыре дня в Назаре. Там у нас запланированы трехразовые тренировки и есть предварительная договоренность о двух спаррингах с местными клубами», – рассказал Николай Костенко.

Также наставник сине-желтых отметил, что планирует задействовать на собрании 12 исполнителей.

Состав сборной Украины по пляжному футболу на сборе в Португалии

Вратари: Андрей Неруш («Гриффин»), Александр Пославский («ВИТ»).

Полевые игроки: Игорь Борсук («Леванте», Испания), Иван Глуцкий, Максим Войток, Юрий Щерица (все – «ВИТ»), Дмитрий Войтенко, Ярослав Заворотный, Андрей Пашко, Игорь Левченко (все – «Альтернатива»), Олег Зборовский , Андрей Борсук (оба – «Артур Мьюзик»).

Напомним, что первым официальным турниром для сборной Украины по пляжному футболу в этом сезоне станет отбор мирового первенства 2023 года. Его сроки и место проведения станут известны позже.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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