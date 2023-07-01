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Пляжный футбол
01 июля 2023, 14:40 | Обновлено 01 июля 2023, 14:51
827
1

Войток принес победу. Украина, обыграв Польшу с камбеком, заняла 7-е место

Максим Войток выстрелил дублем в конце игры, забив за 16 сек до конца

01 июля 2023, 14:40 | Обновлено 01 июля 2023, 14:51
827
1
Войток принес победу. Украина, обыграв Польшу с камбеком, заняла 7-е место
Суспільне. Максим Войток

1 июля в 13:30 состоялся матч за 7–8 места Европейских игр 2023 между сборными Польши и Украины по пляжному футболу.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Турниры по пляжному футболу ІІІ Европейских игр, в которых принимают участие мужская и женская сборная Украины, проходят в период с 27 июня по 1 июля в польском Тарнуве.

Сборная Украины стартовала с победы над Италией (6:5), затем проиграла Швейцарии (2:4) и выиграла у Молдовы (6:5). Сине-желтая команда при дележе заняла третье место в группе и играет за 5–8 места. Матч против Азербайджана завершился поражением (6:7 OT).

В игре против Польши были разыграны последние 7–8 места. Первый и второй периоды встречи прошли без забитых мячей. В третьем Украина проигрывала (0:2), но совершила камбек и выиграла матч (3:2).

Героем матча стал Максим Войток, который выстрелил дублем в конце игры, забив решающий гол за 16 сек до конца.

Сборная Украины по пляжному футболу заняла 7-е место на Европейских играх 2023.

Европейские игры 2023. Пляжный футбол. Мужчины

Матчи за 58 места, 30 июня

  • 14:00. Польша – Молдова – 6:8
  • 15:30. Азербайджан – Украина – 7:6 OT

Полуфиналы, 30 июня

  • 18:30. Португалия – Швейцария – 4:4 (пен. 3:4)
  • 21:30. Испания – Италия – 5:6 OT

Финальные матчи, 1 июля

  • За 7–8 места. 13:30. Польша – Украина – 2:3

Голы: Кіилаиш, 26, Зебер, 29 – Глуцкий, 29, Войток, 35, 36.

Польша: Марциняк, Кароляк, Петрасяк, Бистула, Гас, Витковски, Киклаиш, Баран, Клопец, Зебер, Есеновски, Брохоцки.

Украина: Неруш, Пославский, Глуцкий, Медвидь, Войток, Щерица, Корнийчук, Пашко, Зборовский, А. Борсук, Заворотный, Войтенко.

Предупреждения: Баран, 12 – А. Борсук, 1.

  • За 5–6 места. 15:00. Азербайджан – Молдова
  • За 3–4 места. 18:00. Португалия – Испания
  • За 1–2 места. 21:00. Швейцария – Италия
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Источник Sport.ua
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