Войток принес победу. Украина, обыграв Польшу с камбеком, заняла 7-е место

1 июля в 13:30 состоялся матч за 7–8 места Европейских игр 2023 между сборными Польши и Украины по пляжному футболу.

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Турниры по пляжному футболу ІІІ Европейских игр, в которых принимают участие мужская и женская сборная Украины, проходят в период с 27 июня по 1 июля в польском Тарнуве.

Сборная Украины стартовала с победы над Италией (6:5), затем проиграла Швейцарии (2:4) и выиграла у Молдовы (6:5). Сине-желтая команда при дележе заняла третье место в группе и играет за 5–8 места. Матч против Азербайджана завершился поражением (6:7 OT).

В игре против Польши были разыграны последние 7–8 места. Первый и второй периоды встречи прошли без забитых мячей. В третьем Украина проигрывала (0:2), но совершила камбек и выиграла матч (3:2).

Героем матча стал Максим Войток, который выстрелил дублем в конце игры, забив решающий гол за 16 сек до конца.

Сборная Украины по пляжному футболу заняла 7-е место на Европейских играх 2023.

Европейские игры 2023. Пляжный футбол. Мужчины

Матчи за 5–8 места, 30 июня

14:00. Польша – Молдова – 6:8

– 6:8 15:30. Азербайджан – Украина – 7:6 OT

Полуфиналы, 30 июня

18:30. Португалия – Швейцария – 4:4 (пен. 3:4)

– 4:4 (пен. 3:4) 21:30. Испания – Италия – 5:6 OT

Финальные матчи, 1 июля

За 7–8 места. 13:30. Польша – Украина – 2:3

Голы: Кіилаиш, 26, Зебер, 29 – Глуцкий, 29, Войток, 35, 36.

Польша: Марциняк, Кароляк, Петрасяк, Бистула, Гас, Витковски, Киклаиш, Баран, Клопец, Зебер, Есеновски, Брохоцки.

Украина: Неруш, Пославский, Глуцкий, Медвидь, Войток, Щерица, Корнийчук, Пашко, Зборовский, А. Борсук, Заворотный, Войтенко.

Предупреждения: Баран, 12 – А. Борсук, 1.