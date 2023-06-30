Украина уступила Азербайджану и сыграет за 7-е место на Европейских играх
Соперником сборной Украины в заключительном матче будет команда Польши
30 июня в 15:30 прошел матч за 5–8 места Европейских игр 2023 между сборными Украины и Азербайджана по пляжному футболу.
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Турниры по пляжному футболу ІІІ Европейских игр, в которых принимают участие мужская и женская сборная Украины, проходят в период с 27 июня по 1 июля в польском Тарнуве.
Сборная Украины стартовала с победы над Италией (6:5), затем проиграла Швейцарии (2:4) и выиграла у Молдовы (6:5). Сине-желтая команда при дележе заняла третье место в группе и играет за 5–8 места.
Украина проиграла Азербайджану со счетом 6:7 и сыграет за 7-е место с Польшей.
Игру с Азербайджаном украинцы начали не слишком удачно. Однако, несмотря на пропущенный мяч уже на 1-й минуте, первый период они сумели выиграть благодаря голам Александра Пославского и Олега Зборовского.
Во второй 12-минутке Андрей Пашко и Дмитрий Войтенко довели преимущество сине-желтых до трех мячей. Но в третьем периоде азербайджанцы дали настоящий бой. Голов оформившего дубль Александра Пославского и Дмитрия Войтенка оказалось недостаточно, чтобы удержать победу в основное время – 6:6.
В овертайме все решил единственный гол Амида Назарова. В результате 6:7 – поражение сборной Украины. 1 июля украинская команда в матче за 7-е место сыграет с Польшей в 13:30 по киевскому времени.
Европейские игры 2023. Пляжный футбол. Мужчины
Матчи за 5–8 места, 30 июня
- 14:00. Польша – Молдова – 6:8
- 15:30. Азербайджан – Украина – 7:6
Голы: Назаров (1, 34, 37), Манафов (26, 36), Зейналли (28), Маммадов (32) – Пославский (9, 29), Зборовский (10), Пашко (13), Войтенко (13, 33).
Азербайджан: Ширинбаев, Манафов, Назаров, Маммадов, Бахчалиев, Аллахгулиев, Зейналли, Гусейнов, Алиев, Гурбатов, Ахундов, Гасимов.
Украина: Неруш, Пославский, Глуцкий, Медвидь, Войток, Щерица, Корнийчук, Пашко, Зборовский, А. Борсук, Заворотный, Войтенко.
Предупреждения: Пашко (37), Войток (38) – Зейналли (28).
Удаление: Ахундов (33).
Полуфиналы, 30 июня
- 18:30. Португалия – Швейцария
- 21:30. Испания – Италия
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