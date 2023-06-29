Украина не попала в плей-офф. Италия и Швейцария раскатали нужный результат
Сине-желтые сыграют в мини-турнире за 5–8 места на Европейских играх
Мужская сборная Украины по пляжному футболу не сумела пробиться в полуфинал Европейских игр 2023.
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Турниры по пляжному футболу ІІІ Европейских игр, в которых принимают участие мужская и женская сборная Украины, проходят в период с 27 июня по 1 июля в польском Тарнуве. 8 мужских сборных на групповом этапе играют в однокруговом турнире, по итогам которого по две лучшие команды из каждой группы выходят в полуфиналы, а неудачники сразятся за 5–8 места.
29 июня в 3-м туре сборная Украины одержала победу над Молдовой (6:5), аутсайдером группы, и стала ждать результата конкурентов. Для выхода в полуфинал сине-желтой команде нужна была или потеря очков Италией или же ее победа над Швейцарией с разницей +3 или больше.
Однако матч между Италией и Швейцарией завершился со счетом 5:3 в пользу итальянцев. Этот результат устроил обе команды, а Украина выбыла из борьбы за медали. Сине-желтые, у которых худшая разница в личных встречах трех команд, заняла третью позицию в группе и теперь сыграют в мини-турнире за 5–8 места, соперником украинцев 30 июня будет Азербайджан, аутсайдер другой группы.
Европейские игры 2023. Пляжный футбол. Мужчины
1-й тур, 27 июня
- 14:00. Италия – Украина – 5:6
- 17:00. Португалия – Испания – 7:5
- 18:30. Молдова – Швейцария – 4:9
- 21:30. Азербайджан – Польша – 2:7
2-й тур, 28 июня
- 14:00. Италия – Молдова – 6:4
- 17:00. Португалия – Азербайджан – 5:2
- 18:30. Швейцария – Украина – 4:2
- 21:30. Польша – Испания – 1:6
3-й тур, 29 июня
- 14:00. Украина – Молдова – 6:5
- 17:00. Испания – Азербайджан – 7:1
- 18:30. Швейцария – Италия – 3:5
- 21:30. Польша – Португалия
Итоговое положение группы B
- 1. Италия – 6 очков
- 2. Швейцария – 6 очков
- 3. Украина – 6 очков
- 4. Молдова – 0 очков
Турнирные таблицы
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