Украина не попала в плей-офф. Италия и Швейцария раскатали нужный результат

Мужская сборная Украины по пляжному футболу не сумела пробиться в полуфинал Европейских игр 2023.

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Турниры по пляжному футболу ІІІ Европейских игр, в которых принимают участие мужская и женская сборная Украины, проходят в период с 27 июня по 1 июля в польском Тарнуве. 8 мужских сборных на групповом этапе играют в однокруговом турнире, по итогам которого по две лучшие команды из каждой группы выходят в полуфиналы, а неудачники сразятся за 5–8 места.

29 июня в 3-м туре сборная Украины одержала победу над Молдовой (6:5), аутсайдером группы, и стала ждать результата конкурентов. Для выхода в полуфинал сине-желтой команде нужна была или потеря очков Италией или же ее победа над Швейцарией с разницей +3 или больше.

Однако матч между Италией и Швейцарией завершился со счетом 5:3 в пользу итальянцев. Этот результат устроил обе команды, а Украина выбыла из борьбы за медали. Сине-желтые, у которых худшая разница в личных встречах трех команд, заняла третью позицию в группе и теперь сыграют в мини-турнире за 5–8 места, соперником украинцев 30 июня будет Азербайджан, аутсайдер другой группы.

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Европейские игры 2023. Пляжный футбол. Мужчины

1-й тур, 27 июня

14:00. Италия – Украина – 5:6

– 5:6 17:00. Португалия – Испания – 7:5

– Испания – 7:5 18:30. Молдова – Швейцария – 4:9

– 4:9 21:30. Азербайджан – Польша – 2:7

2-й тур, 28 июня

14:00. Италия – Молдова – 6:4

– Молдова – 6:4 17:00. Португалия – Азербайджан – 5:2

– Азербайджан – 5:2 18:30. Швейцария – Украина – 4:2

– Украина – 4:2 21:30. Польша – Испания – 1:6

3-й тур, 29 июня

14:00. Украина – Молдова – 6:5

– Молдова – 6:5 17:00. Испания – Азербайджан – 7:1

– Азербайджан – 7:1 18:30. Швейцария – Италия – 3:5

– 3:5 21:30. Польша – Португалия

Итоговое положение группы B

1. Италия – 6 очков

2. Швейцария – 6 очков

3. Украина – 6 очков

– 6 очков 4. Молдова – 0 очков

Турнирные таблицы