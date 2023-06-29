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Пляжный футбол
29 июня 2023, 15:15 | Обновлено 29 июня 2023, 15:30
2179
7

Украина обыграла Молдову и ожидает результата матча Италии со Швейцарией

Нужна или потеря очков Италией или же ее победа с разницей +3 минимум

29 июня 2023, 15:15 | Обновлено 29 июня 2023, 15:30
2179
7
Украина обыграла Молдову и ожидает результата матча Италии со Швейцарией
НОК

29 июня в 14:00 состоялся матч 3-го тура Европейских игр 2023 между сборными Украины и Молдовы по пляжному футболу.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Турниры по пляжному футболу ІІІ Европейских игр, в которых принимают участие мужская и женская сборная Украины, проходят в период с 27 июня по 1 июля в польском Тарнуве.

По регламенту соревнований – 8 мужских сборных на групповом этапе играют в однокруговом турнире, по итогам которого по две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфиналы, а неудачники сразятся за 5–8 места.

Сборная Украины выполнила задание – одержала победу над аутсайдером группы. После двух периодов сине-желтые имели большой перевес (6:2), но затем соперник сократил отставание до минимума – 6:5 в пользу украинцев.

Для выхода в полуфинал сине-желтой команде нужна или потеря очков Италией или же ее победа над Швейцарией с разницей +3 или больше. Матч между Швейцарией и Италией начнется в 18:30 по Киеву.

Европейские игры 2023. Пляжный футбол. Мужчины

1-й тур, 27 июня

  • 14:00. Италия – Украина – 5:6
  • 17:00. Португалия – Испания – 7:5
  • 18:30. Молдова – Швейцария – 4:9
  • 21:30. Азербайджан – Польша – 2:7

2-й тур, 28 июня

  • 14:00. Италия – Молдова – 6:4
  • 17:00. Португалия – Азербайджан – 5:2
  • 18:30. Швейцария – Украина – 4:2
  • 21:30. Польша – Испания – 1:6

3-й тур, 29 июня

  • 14:00. Украина – Молдова – 6:5
  • 17:00. Испания – Азербайджан
  • 18:30. Швейцария – Италия
  • 21:30. Польша – Португалия

Турнирное положение

  • 1. Швейцария – 6 очков (2 игры)
  • 2. Украина – 6 очков (3 игры)
  • 3. Италия – 3 очка (2 игры)
  • 4. Молдова – 0 очков (3 игры)
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Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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alex73776
А тепер италія виграє наприклад 5-4 і цей рахунок влаштовує обох і украіна вилітає(
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+2
василь бруховський
Проспали різницю, а тепер рахують хто скільки має забити.
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+1
BallsToTheWall
Опять на чемоданах сидим.
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0
Vbolivalnyk-Peter
Гадаю, що сирники, як завжди домовляться з макаронниками про перемогу італійців в один м'яч та "бортануть" нашу збірну...
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0
adidas777
Вели 6-2 в рахунку!Так бездарно просрали третій тайм молдовнам 3-0При тому, що потрібна була хороша різниця м'ячів!
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0
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