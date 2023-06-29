Украина обыграла Молдову и ожидает результата матча Италии со Швейцарией

29 июня в 14:00 состоялся матч 3-го тура Европейских игр 2023 между сборными Украины и Молдовы по пляжному футболу.

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Турниры по пляжному футболу ІІІ Европейских игр, в которых принимают участие мужская и женская сборная Украины, проходят в период с 27 июня по 1 июля в польском Тарнуве.

По регламенту соревнований – 8 мужских сборных на групповом этапе играют в однокруговом турнире, по итогам которого по две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфиналы, а неудачники сразятся за 5–8 места.

Сборная Украины выполнила задание – одержала победу над аутсайдером группы. После двух периодов сине-желтые имели большой перевес (6:2), но затем соперник сократил отставание до минимума – 6:5 в пользу украинцев.

Для выхода в полуфинал сине-желтой команде нужна или потеря очков Италией или же ее победа над Швейцарией с разницей +3 или больше. Матч между Швейцарией и Италией начнется в 18:30 по Киеву.

Европейские игры 2023. Пляжный футбол. Мужчины

1-й тур, 27 июня

14:00. Италия – Украина – 5:6

– 5:6 17:00. Португалия – Испания – 7:5

– Испания – 7:5 18:30. Молдова – Швейцария – 4:9

– 4:9 21:30. Азербайджан – Польша – 2:7

2-й тур, 28 июня

14:00. Италия – Молдова – 6:4

– Молдова – 6:4 17:00. Португалия – Азербайджан – 5:2

– Азербайджан – 5:2 18:30. Швейцария – Украина – 4:2

– Украина – 4:2 21:30. Польша – Испания – 1:6

3-й тур, 29 июня

14:00. Украина – Молдова – 6:5

– Молдова – 6:5 17:00. Испания – Азербайджан

18:30. Швейцария – Италия

21:30. Польша – Португалия

Турнирное положение