Украина обыграла Молдову и ожидает результата матча Италии со Швейцарией
Нужна или потеря очков Италией или же ее победа с разницей +3 минимум
29 июня в 14:00 состоялся матч 3-го тура Европейских игр 2023 между сборными Украины и Молдовы по пляжному футболу.
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Турниры по пляжному футболу ІІІ Европейских игр, в которых принимают участие мужская и женская сборная Украины, проходят в период с 27 июня по 1 июля в польском Тарнуве.
По регламенту соревнований – 8 мужских сборных на групповом этапе играют в однокруговом турнире, по итогам которого по две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфиналы, а неудачники сразятся за 5–8 места.
Сборная Украины выполнила задание – одержала победу над аутсайдером группы. После двух периодов сине-желтые имели большой перевес (6:2), но затем соперник сократил отставание до минимума – 6:5 в пользу украинцев.
Для выхода в полуфинал сине-желтой команде нужна или потеря очков Италией или же ее победа над Швейцарией с разницей +3 или больше. Матч между Швейцарией и Италией начнется в 18:30 по Киеву.
Европейские игры 2023. Пляжный футбол. Мужчины
1-й тур, 27 июня
- 14:00. Италия – Украина – 5:6
- 17:00. Португалия – Испания – 7:5
- 18:30. Молдова – Швейцария – 4:9
- 21:30. Азербайджан – Польша – 2:7
2-й тур, 28 июня
- 14:00. Италия – Молдова – 6:4
- 17:00. Португалия – Азербайджан – 5:2
- 18:30. Швейцария – Украина – 4:2
- 21:30. Польша – Испания – 1:6
3-й тур, 29 июня
- 14:00. Украина – Молдова – 6:5
- 17:00. Испания – Азербайджан
- 18:30. Швейцария – Италия
- 21:30. Польша – Португалия
Турнирное положение
- 1. Швейцария – 6 очков (2 игры)
- 2. Украина – 6 очков (3 игры)
- 3. Италия – 3 очка (2 игры)
- 4. Молдова – 0 очков (3 игры)
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