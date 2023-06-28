Пляжный футбол. Украина проиграла Швейцарии, но шансы на полуфинал хорошие

27 июня в 18:30 состоялся матч 2-го тура Европейских игр 2023 между сборными Швейцарии и Украины по пляжному футболу.

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Турниры по пляжному футболу ІІІ Европейских игр, в которых принимают участие мужская и женская сборная Украины, проходят в период с 27 июня по 1 июля в польском Тарнуве.

По регламенту соревнований – 8 мужских сборных на групповом этапе сыграют в однокруговом турнире, по итогам которого по две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфиналы, а неудачники сразятся за 5–8 места.

Украина стартовала с победы над Италией (6:5), а Швейцария обыграла Молдову (9:4). В матче лидеров между собой победу отпраздновала команда Швейцарии (4:2).

Первый период завершился с минимальным преимуществом украинцев за счет гола Ивана Глуцкого на 4-й минуте. Во второй 12-минутке ситуация сильно изменилась, и в ворота украинцев влетели сразу три мяча (1:3). В заключительном периоде на гол Андрея Борсука швейцарцы ответили точным выстрелом Деяна Станковича, оформившего дубль. Судьи зафиксировали поражение сборной Украины со счетом 2:4.

Для выхода в полуфинал сине-желтой команде надо 29 июня обыграть Молдову.

Европейские игры 2023. Пляжный футбол. Мужчины

Группа А: Польша, Португалия, Испания, Азербайджан.

Группа В: Швейцария, Италия, Молдова, Украина.

1-й тур, 27 июня

14:00. Италия – Украина – 5:6

– 5:6 17:00. Португалия – Испания – 7:5

– Испания – 7:5 18:30. Молдова – Швейцария – 4:9

– 4:9 21:30. Азербайджан – Польша – 2:7

2-й тур, 28 июня

14:00. Италия – Молдова – 6:4

– Молдова – 6:4 17:00. Португалия – Азербайджан – 5:2

18:30. Швейцария – Украина – 4:2

Голы: Станкович, 18, 26, Кесслер, 18, Рюттиман, 20 – Глуцкий, 4, А. Борсук, 26.

Швейцария: Кальдас, Кесслер, Вюст, Родригес, Шранц, Рюттиман, Муну, Ходель, Отт, Станкович, Шпакка, Штайнеманн.

Украина: Неруш, Пославский, Глуцкий, Медвидь, Войток, Щерица, Корнийчук, Пашко, Зборовский, А. Борсук, Заворотный, Войтенко.

Предупреждение: Войтенко, 35.

21:30. Польша – Испания

Турнирная таблица