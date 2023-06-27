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Пляжный футбол
27 июня 2023, 15:15 | Обновлено 27 июня 2023, 15:35
834
1

Пляжный футбол. Украина выиграла у Италии на старте Европейских игр

Сборная Украины уверенно провела первый матч турнира в Польше

27 июня 2023, 15:15 | Обновлено 27 июня 2023, 15:35
834
1
Пляжный футбол. Украина выиграла у Италии на старте Европейских игр

27 июня в 14:00 прошел матч 1-го тура Европейских игр 2023 между сборными Италии и Украины по пляжному футболу.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украина уверенно провела первый матч турнира и выиграла у итальянцев со счетом 6:5.

Турниры по пляжному футболу ІІІ Европейских игр, в которых принимают участие мужская и женская сборная Украины, проходят в период с 27 июня по 1 июля в польском Тарнуве.

По регламенту соревнований – 8 мужских сборных на групповом этапе сыграют в однокруговом турнире, по итогам которого по две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфиналы.

Первый период встречи украинская команда начала отлично и уже на 5-й минуте вела 2:0, благодаря голам Юрия Щерицы и Ярослава Заворотного. Тем не менее, итальянцы быстро пришли в себя и ответили точным ударом Франческо Скьякки. Но перед самым первым перерывом Олег Зборовский снова восстановил преимущество в два мяча (3:1).

Во второй 12-минутке Лука Бертакка еще раз сократил отставание Скуадры Адзурры, а в начале третьей – Эммануэле Зурло сравнял счет (3:3). Более того, через минуту Лука Бертакка вывел итальянцев вперед. Однако украинцы не сникли, и Андрей Борсук с пенальти забил четвертый мяч команды, сразу же Андрей Пашко – пятый. В заключительные минуты команды обменялись голами Максима Войтка и Марко Джордани.

Итого, 6:5 – стартовая победа сборной Украины.

Европейские игры 2023. Пляжный футбол. Мужчины

  • Группа А: Польша, Португалия, Испания, Азербайджан.
  • Группа В: Швейцария, Италия, Молдова, Украина.

1-й тур, 27 июня

  • 14:00. Италия – Украина – 5:6

Голы: Скьякка (5), Бертакка (16, 26), Зурло (25), Джордани (35) – Щерица (3), Заворотный (5), Зборовский (12), А. Борсук (28, пенальти), Пашко (29), Войток (34).

Италия: Касапьери, Патернити, Сассари, Алла, Дженовали, Бертакка, Фаццини, Ремеди, Микели, Зурло, Скьякка, Джордани.

Украина: Неруш, Пославский, Глуцкий, Медвидь, Войток, Щерица, Корнийчук, Пашко, Зборовский, А. Борсук, Заворотный, Войтенко.

Предупреждение: Касапьери (28) – Зборовский (21), Заворотный (23).

  • 17:00. Португалия – Испания
  • 18:30. Молдова – Швейцария
  • 21:30. Азербайджан – Польша

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Источник Sport.ua
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Andrey_1992
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