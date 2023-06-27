Пляжный футбол. Украина выиграла у Италии на старте Европейских игр
Сборная Украины уверенно провела первый матч турнира в Польше
27 июня в 14:00 прошел матч 1-го тура Европейских игр 2023 между сборными Италии и Украины по пляжному футболу.
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Украина уверенно провела первый матч турнира и выиграла у итальянцев со счетом 6:5.
Турниры по пляжному футболу ІІІ Европейских игр, в которых принимают участие мужская и женская сборная Украины, проходят в период с 27 июня по 1 июля в польском Тарнуве.
По регламенту соревнований – 8 мужских сборных на групповом этапе сыграют в однокруговом турнире, по итогам которого по две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфиналы.
Первый период встречи украинская команда начала отлично и уже на 5-й минуте вела 2:0, благодаря голам Юрия Щерицы и Ярослава Заворотного. Тем не менее, итальянцы быстро пришли в себя и ответили точным ударом Франческо Скьякки. Но перед самым первым перерывом Олег Зборовский снова восстановил преимущество в два мяча (3:1).
Во второй 12-минутке Лука Бертакка еще раз сократил отставание Скуадры Адзурры, а в начале третьей – Эммануэле Зурло сравнял счет (3:3). Более того, через минуту Лука Бертакка вывел итальянцев вперед. Однако украинцы не сникли, и Андрей Борсук с пенальти забил четвертый мяч команды, сразу же Андрей Пашко – пятый. В заключительные минуты команды обменялись голами Максима Войтка и Марко Джордани.
Итого, 6:5 – стартовая победа сборной Украины.
Европейские игры 2023. Пляжный футбол. Мужчины
- Группа А: Польша, Португалия, Испания, Азербайджан.
- Группа В: Швейцария, Италия, Молдова, Украина.
1-й тур, 27 июня
- 14:00. Италия – Украина – 5:6
Голы: Скьякка (5), Бертакка (16, 26), Зурло (25), Джордани (35) – Щерица (3), Заворотный (5), Зборовский (12), А. Борсук (28, пенальти), Пашко (29), Войток (34).
Италия: Касапьери, Патернити, Сассари, Алла, Дженовали, Бертакка, Фаццини, Ремеди, Микели, Зурло, Скьякка, Джордани.
Украина: Неруш, Пославский, Глуцкий, Медвидь, Войток, Щерица, Корнийчук, Пашко, Зборовский, А. Борсук, Заворотный, Войтенко.
Предупреждение: Касапьери (28) – Зборовский (21), Заворотный (23).
- 17:00. Португалия – Испания
- 18:30. Молдова – Швейцария
- 21:30. Азербайджан – Польша
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