Украина проиграла Испании в первом туре Европейских игр у женщин

27 июня в 15:30 прошел матч 1-го тура Европейских игр 2023 между женскими сборными Испании и Украины по пляжному футболу.

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Турниры по пляжному футболу ІІІ Европейских игр, в которых принимают участие мужская и женская сборная Украины, проходят в период с 27 июня по 1 июля в польском Тарнуве.

По регламенту соревнований – 6 женских сборных на групповом этапе сыграют в однокруговом турнире, по итогам которого по две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфиналы, а неудачники сразятся за 5–6 места.

В стартовом матче украинская команда потерпела поражение от фаворита соревнований со счетом 4:6.

В первые 12 минут испанки забили три сухих мяча в ворота сине-желтой команды. Однако после перерыва девушки сумели усилиями Ирины Василюк и Анастасии Клипаченко сократили отставание до минимума.

В дальнейшем Клипаченко удалось оформить дубль, а Ирине Шульге забить еще один мяч, но соперницы ответили тремя голами и победили со счетом 6:4.

Европейские игры 2023. Пляжный футбол. Женщины

Группа А: Польша, Португалия, Чехия

Группа В: Испания, Италия, Украина

1-й тур, 27 июня

15:30. Испания – Украина – 6:4

Голы: Алькаиде (3, 20), Мирон (10, 30), Кр. Гонсалес (11, 17) – Василюк (13), Клипаченко (15, 20), Шульга (35).

Іспания: Гальего, Педро, Мирон, Манау, С. Гонсалес, Кр. Гонсалес, Алькаиде, Корбачо, Асенсио, Кар. Гонсалес, Игуэрас.

Україна: Терех, Кислова, Тихонова, Дехтяр, Костюк, Выпасняк, Кирильчук, Клипаченко, Дубицкая, Шульга, Василюк, Бабенко.

Предупреждения: Ігуэрас (14) – Шульга (22).

2-й тур, 28 июня. 15:30. Италия – Украина