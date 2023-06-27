Украина проиграла Испании в первом туре Европейских игр у женщин
Турнир по пляжному футболу ІІІ Европейских игр проходит в польском Тарнуве
27 июня в 15:30 прошел матч 1-го тура Европейских игр 2023 между женскими сборными Испании и Украины по пляжному футболу.
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Турниры по пляжному футболу ІІІ Европейских игр, в которых принимают участие мужская и женская сборная Украины, проходят в период с 27 июня по 1 июля в польском Тарнуве.
По регламенту соревнований – 6 женских сборных на групповом этапе сыграют в однокруговом турнире, по итогам которого по две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфиналы, а неудачники сразятся за 5–6 места.
В стартовом матче украинская команда потерпела поражение от фаворита соревнований со счетом 4:6.
В первые 12 минут испанки забили три сухих мяча в ворота сине-желтой команды. Однако после перерыва девушки сумели усилиями Ирины Василюк и Анастасии Клипаченко сократили отставание до минимума.
В дальнейшем Клипаченко удалось оформить дубль, а Ирине Шульге забить еще один мяч, но соперницы ответили тремя голами и победили со счетом 6:4.
Европейские игры 2023. Пляжный футбол. Женщины
- Группа А: Польша, Португалия, Чехия
- Группа В: Испания, Италия, Украина
1-й тур, 27 июня
- 15:30. Испания – Украина – 6:4
Голы: Алькаиде (3, 20), Мирон (10, 30), Кр. Гонсалес (11, 17) – Василюк (13), Клипаченко (15, 20), Шульга (35).
Іспания: Гальего, Педро, Мирон, Манау, С. Гонсалес, Кр. Гонсалес, Алькаиде, Корбачо, Асенсио, Кар. Гонсалес, Игуэрас.
Україна: Терех, Кислова, Тихонова, Дехтяр, Костюк, Выпасняк, Кирильчук, Клипаченко, Дубицкая, Шульга, Василюк, Бабенко.
Предупреждения: Ігуэрас (14) – Шульга (22).
2-й тур, 28 июня. 15:30. Италия – Украина
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