Максим ВОЙТОК: «Помимо пляжного футбола, работаю еще на двух работах»

Один из лидеров национальной сборной Украины по пляжному футболу Максим Войток, в эксклюзивном интервью Sport.ua, рассказал о финансовой части этого вида спорта. Спортсмен признался, что приходится работать на двух работах, чтобы хватало для комфортной жизни.

– Вы играете и в футзал, и в пляжный футбол. Если смотреть на это сквозь финансовую призму... Хватает ли денег, заработанных пляжным футболом, на жизнь?

– В Украине все держится на функционерах, вкладывающих в спорт и в пляжный футбол, в частности. Они вкладывают энергию и деньги в свои клубы, поэтому в каждой команде разные условия. Но, я могу сказать одно...

Кроме пляжного футбола – я еще и работаю. Пока остается только мечтать о том, чтобы пляжный футбол достаточно финансировался, чтобы ты смог позволить себе сфокусироваться только на нем, как в большом футболе. Здесь этого, к сожалению, нет. Кроме пляжного футбола, многие из нас имеют еще какие-то рабочие направления. Пляжный футбол пока не покрывает достаточный уровень жизни.

– Кем работаете в повседневной жизни?

– У меня две работы. Я работаю в лицее (преподавателем, – ред.), а также фитнес-тренером в тренажерном зале. Когда есть возможность, особенно летом, тренирую детские команды по пляжному футболу и футзалу, – сказал Максим.

Несколько дней назад национальная сборная Украины по пляжному футболу вернулась с международного турнира в Садвадоре, где подопечные Николая Костенко завоевали «серебро», пропустив на первую строчку национальную сборную Португалии.

Уже в ближайшее время на Sport.ua выйдет полное интервью с Максимом Войтком: о турнире в Сальвадоре, бойкоте чемпионата мира из-за допуска «друзей России», карьере в «Динамо» и многом другом.