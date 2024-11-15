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Сборная УКРАИНЫ
15 ноября 2024, 18:05 | Обновлено 15 ноября 2024, 18:08
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Женская сборная Украины по пляжному футболу уступила Бразилии

На подопечных Юрия Клименко ждет игра за 3-е место

15 ноября 2024, 18:05 | Обновлено 15 ноября 2024, 18:08
180
0
Женская сборная Украины по пляжному футболу уступила Бразилии
УАФ

15 ноября женская сборная Украины по пляжному футболу уступила в 3-м туре международного турнира Neom Beach Soccer Cup 2024, который проходит в Саудовской Аравии, сборной Бразилии с результатом 4:5.

Украинки очень хорошо начали игру. Уже на 8-й минуте они вышли вперед на два мяча.

А затем девушки устроили перестрелку. Голы летели в ворота один за другим. Настоящее зрелище для зрителей.

В итоге 4:5 – и сборная Украины завтра сыграет за 3-е место на турнире против Англии. В финале встретятся Испания и Бразилия.

Neom Beach Soccer Cup 2024. Женский турнир. Групповой раунд

Украина – Бразилия – 4:5

Голы: Барбоза (4, автогол), Костюк (8), Терех (23), Скибина (25) — Лопес (9), Де Соуза (19), Колодетти (22), Барбоза (25, 31).

Украина: Терех, Костюк, Воловенко, Клипаченко, Дубицкая, Випасняк, Скибина, Юрасова, Дячук, Бавзенюк.

Бразилия: К. Араухо, Лопес, Нати, Да Коста, Де Соуза, Т. Араухо, Нагель, Барбоза, Адриеле, Колодетти.

Турнирная таблица

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женская сборная Украины по пляжному футболу Юрий Клименко
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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