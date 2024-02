Болезнь Костюк, травма Цуренко, титулы Свентек и Синнера, где тот Карлитос?

Завершилась очередная теннисная неделя, на которой девушки разыграли трофей тысячника в Дохе, а мужчины соревновались сразу на трех турнирах: в Роттердаме, Буэнос-Айресе и Делрей-Биче. Представители Украины сумели порадовать только в одиночных случаях, титулы нашим спортсменам и спортсменкам завоевать не удалось.

WTA 1000 Доха

Центральный турнир недели наравне с мужским Роттердамом прошел в Катаре, а точнее – в Дохе.

Представительство Украины было достаточно неплохим: Леся Цуренко, Марта Костюк, Ангелина Калинина, Надежда и Людмила Киченок. Что касается одиночного разряда, то, на удивление, дальше всех прошла Цуренко, а в парном (еще большее удивление) – Калинина.

Самые большие надежды в Дохе были на Костюк. Проходные Доулхайд и Павлюченкова в первых двух раундах, дальше бесформенная Вондроушова, и только в четвертьфинале возможная встреча с Коко Гофф, куда американка так и не добралась.

Но в итоге, после не самой уверенной победы над Кэролайн, Марта заболела. И, честно говоря, лучше болезнь, чем травма, нет риска вылететь надолго по крайне мере. Костюк не сумела продолжить поединок против Анастасии Павлюченковой после трех геймов и в слезах снялась с игры. За неделю у украинки выздороветь не получилось. Марта была заявлена и в Дубае, но отказалась от участия перед стартом из-за все той же болезни.

В комментарии Sport.ua Костюк заявила, что постарается восстановиться до соревнований в Сан-Диего, которые начнутся 26 февраля. Что ж, будем надеяться, ибо поскорее хочется увидеть ее игру после удачного Australian Open 2024.



Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Калинина... Ну Ангелина выступила и неожиданно, и ожиданно, если так можно высказаться... В первом раунде украинка сенсационно (?) обыграла Эмму Радукану. Почему сенсационно? Ну, есть несколько факторов, которые указывают на это.

Во-первых, это была всего вторая победа Ангелины в 2024 году. Во-вторых, несмотря на свой низкий рейтинг, Эмма все-таки является победительницей турнира Grand Slam. В-третьих, Ангелина любит грунт, а Эмма – хардовая специалистка. В-четвертых, британка потихоньку восстанавливается от звездной болезни после победы на US Open 2021 (да-да, 2.5 года, но все же), а Ангелина после... Финал топового турнира в Риме вряд ли можно назвать звездной болезнью, но результатов после того тысячника у украинки нет.

Далее Калинина сыграла против Алены Остапенко, которая, теперь используем слово ожидаемо, разгромила украинскую теннисистку 6:0, 6:3.



Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина и Эмма Радукану

Кстати, Алена на этом турнире запомнилась не только победой над Ангелиной. На старте парного разряда, где она играла вместе с Киченок, она поссорилась с Людмилой по ходу поединка, и в итоге украинско-латвийский тандем неожиданно вылетел уже в 1-м раунде.

А вот в одиночном разряде Остапенко сделала то, что понравилась украинским болельщикам. Латвийка не пожала руку белоруске Виктории Азаренко после поражения. Было ли это спонтанным проявлением проукраинской позиции? Вряд ли, только если перед стартом матча Алена случайно не нашла паспорт своего отца... Скорее всего, это просто эмоции, ведь она проиграла всего 3 матча в 2024 году, и все 3 поражения – от Азаренко (0:5 в личных встречах за карьеру). А так у нее 14 побед в сезоне и уже два титула, поэтому выводы пусть каждый делает самостоятельно, но в любом случае это было приятно.

1⃣5⃣0⃣ hard court wins 👏@vika7 defeats Ostapenko in straight sets 6-0, 6-3 and will face Swiatek in the quarterfinals.#QatarTotalEnergiesOpen pic.twitter.com/ET4xMqmofj