Болезнь Костюк, травма Цуренко, титулы Свентек и Синнера, где тот Карлитос?

Завершилась очередная теннисная неделя, на которой девушки разыграли трофей тысячника в Дохе, а мужчины соревновались сразу на трех турнирах: в Роттердаме, Буэнос-Айресе и Делрей-Биче. Представители Украины сумели порадовать только в одиночных случаях, титулы нашим спортсменам и спортсменкам завоевать не удалось.

WTA 1000 Доха

Центральный турнир недели наравне с мужским Роттердамом прошел в Катаре, а точнее – в Дохе.

Представительство Украины было достаточно неплохим: Леся Цуренко, Марта Костюк, Ангелина Калинина, Надежда и Людмила Киченок. Что касается одиночного разряда, то, на удивление, дальше всех прошла Цуренко, а в парном (еще большее удивление) – Калинина.

Самые большие надежды в Дохе были на Костюк. Проходные Доулхайд и Павлюченкова в первых двух раундах, дальше бесформенная Вондроушова, и только в четвертьфинале возможная встреча с Коко Гофф, куда американка так и не добралась.

Но в итоге, после не самой уверенной победы над Кэролайн, Марта заболела. И, честно говоря, лучше болезнь, чем травма, нет риска вылететь надолго по крайне мере. Костюк не сумела продолжить поединок против Анастасии Павлюченковой после трех геймов и в слезах снялась с игры. За неделю у украинки выздороветь не получилось. Марта была заявлена и в Дубае, но отказалась от участия перед стартом из-за все той же болезни.

В комментарии Sport.ua Костюк заявила, что постарается восстановиться до соревнований в Сан-Диего, которые начнутся 26 февраля. Что ж, будем надеяться, ибо поскорее хочется увидеть ее игру после удачного Australian Open 2024.



Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Калинина... Ну Ангелина выступила и неожиданно, и ожиданно, если так можно высказаться... В первом раунде украинка сенсационно (?) обыграла Эмму Радукану. Почему сенсационно? Ну, есть несколько факторов, которые указывают на это.

Во-первых, это была всего вторая победа Ангелины в 2024 году. Во-вторых, несмотря на свой низкий рейтинг, Эмма все-таки является победительницей турнира Grand Slam. В-третьих, Ангелина любит грунт, а Эмма – хардовая специалистка. В-четвертых, британка потихоньку восстанавливается от звездной болезни после победы на US Open 2021 (да-да, 2.5 года, но все же), а Ангелина после... Финал топового турнира в Риме вряд ли можно назвать звездной болезнью, но результатов после того тысячника у украинки нет.

Далее Калинина сыграла против Алены Остапенко, которая, теперь используем слово ожидаемо, разгромила украинскую теннисистку 6:0, 6:3.



Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина и Эмма Радукану

Кстати, Алена на этом турнире запомнилась не только победой над Ангелиной. На старте парного разряда, где она играла вместе с Киченок, она поссорилась с Людмилой по ходу поединка, и в итоге украинско-латвийский тандем неожиданно вылетел уже в 1-м раунде.

А вот в одиночном разряде Остапенко сделала то, что понравилась украинским болельщикам. Латвийка не пожала руку белоруске Виктории Азаренко после поражения. Было ли это спонтанным проявлением проукраинской позиции? Вряд ли, только если перед стартом матча Алена случайно не нашла паспорт своего отца... Скорее всего, это просто эмоции, ведь она проиграла всего 3 матча в 2024 году, и все 3 поражения – от Азаренко (0:5 в личных встречах за карьеру). А так у нее 14 побед в сезоне и уже два титула, поэтому выводы пусть каждый делает самостоятельно, но в любом случае это было приятно.

1⃣5⃣0⃣ hard court wins 👏@vika7 defeats Ostapenko in straight sets 6-0, 6-3 and will face Swiatek in the quarterfinals.#QatarTotalEnergiesOpen pic.twitter.com/ET4xMqmofj — wta (@WTA) February 14, 2024

Цуренко удивила в Дубае. Точнее удивляться было чему до дня влюбленных. Вначале 34-летняя украинка закрыла Зейнеп Сонмез в не самом просто матче, а затем сенсационно обыграла Онс Жабер, причем разгромно. Можно говорить, что у Онс были проблемы со здоровьем, но и Леся не бык так-то... Тому подтверждение отказ от матча с Наоми Осакой в 1/8 финала из-за травмы локтя.

Наша песня хороша, начинай сначала. Снова локоть, снова проблема в мячах... Но эти 33 отказа. Честно, многих украинских болельщиков это раздражает. Что-то по-типу: болеешь, радуешься за суперпобеды, а потом облом. Но Лесе уже 34, брать долгую паузу означает поставить крест на карьере. Нужно играть и зарабатывать на жизнь, вопрос только в том, надолго ли хватит здоровья. Скорейшего выздоровления одной из лучших теннисисток в истории Украины!



Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Отдельно в Дохе стоит отметить выступления Каролины Плишковой. Чешка провела невероятные 2 недели, выиграв титул в Клуж-Напоке 11 февраля, а уже 12 успешно стартовав в Катаре. Еще более приятно то, что на своем пути до полуфинала (!) она выбила двух кацапок (Калинскую и Потапову). К сожалению, битвы против Иги Свентек в полуфинале мы так не увидели, Каролина снялась до матча. Надеемся, просто усталость и минимальные проблемы со здоровьем, потому что форма бывшей первой ракетки впечатляет.

Трофей тысячника третий год подряд завоевала Свентек. О крутизне польки много говорить не нужно, но 3 года подряд выигрывать титул в не самом слабом составе... Такое в последний раз делала Серена Уильямс. Легендарная американка побеждала в Майами с 2013 по 2015 год.

В финале тысячника в Катаре Свентек в двух сетах обыграла Елену Рыбакину, которая перебывала в отличной форме с неплохим винстриком из 9 матчей. До старта турнира в Дохе Рыбакина выиграла в Абу-Даби. Ига завоевала 18 трофей в карьере и 7-й (!) тысячник, а также первый титул в сезоне.



Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек и Елена Рыбакина

Что касается парного разряда, то сестры Киченок Людмила и Надежда проиграли свои матчи в 1-м раунде, а Ангелина Калинина в тандеме с бывшей седьмой ракеткой в паре Сюй Ифань дошла до полуфинала.

Там украиско-китайский дуэт в двух сетах уступил Кэролайн Доулхайд и Дезире Кравчик. Ангелина в Катаре заработала больше за парный разряд, чем за одиночный: 23 285 и 20 650 долларов соответственно.

АТР 500 Роттердам

Главным вопросом перед Роттердамом был: что покажет Синнер? Титул, вот какой ответ. Итальянец после Australian Open не сбавил обороты и уверенно стал победителем соревнований в Нидерландах, сыграв во второй год подряд в финале.

На своем пути итальянец отдал только один сет – Гаэлю Монфису. Был близок и к фиаско в первой партии против Милоша Раонича, когда горел 4:5 (15:40) на подаче, но спас сетболы, взял сет на тай-брейке, а после ветеран-канадец снялся с матча.

Далее последовали уверенные победы над Грикспором и де Минауром. У Янника 12 побед в 2024 году и 2 трофея, а также дебют в топ-3 рейтинга АТР. Приятно, что сместил с третьей строчки россиянина Даниила Медведева.

Кроме того, Синнер установил интересное достижение, которое не покорилось ни одному теннисистку в 21-м веке. Ни Федереру, ни Роддику, ни Гаудио, ни Надалю, ни Джоковичу, ни Дель Потро, ни Маррею, ни Вавринке, ни Чиличу, ни Тиму, ни Медведеву, ни Алькарасу не удалось сразу же после своего первого трофея на турнире Grand Slam выиграть титул на следующих соревнованиях. Уникальный Янник, без вариантов.



Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер и Алекс де Минаур

АТР 250 Буэнос-Айрес

Где тот Карлитос? Где тот испанец, который обыгрывал всех на своем пути, включая невероятного Джоковича? Разве это тот Алькарас, которому суждено быть вторым Надалем и разве это тот Карлос, который может проигрывать двух-метровым подаванам по-типу Николасу Харри?

Испанец расстроил. По крайней мере, меня. Благо есть Синнер, который способен загубить карьеру Новака, но ведь изначально все верили в Алькараса и считали, что именно он будет тем, кто выбьет Джока. Естественно, в будущем он будет делить теннисную корону с Янником, но сейчас итальянец не сможет в одиночку остановить гегемонию Джоковича... Ну, разве что травмы и возраст серба помогут.

Алькарас не сумел защитить грунтовой титул в столице Аргентины. Грунтовой! Глина – то, что Алькарас любит с детства, в прямом смысле. Перед стартом соревнований на трофей Карлоса в Буэнос-Айерес букмекеры давали коэффициент 1.65!



Getty Images/Global Images Ukraine. Николас Харри и Карлос Алькарас

А по итогу проблемы во втором сете с Уго Карабелли в 1/8 финала, ненужный тай-брейк в первой партии с парником Андреа Вавассори и вишенка на торте – проигрыш Харри. Да половина болельщиков на трибунах Буэнос-Айресе не то что впервые увидели Карабелли и Вавассоори, а впервые услышали такие страшные слова.

Чтоб вы понимали, Харри не выиграл трофей. В финале чилиец проиграли Факундо Диасу Акосте, 88-й ракетке мира! Радость аргентинцам, разочарование всем остальным, иначе не сказать...

АТР 250 Делрей-Бич

Марчелло... Илья Марченко сыграл в квалификации хардового турнира, где в первом раунде проиграл в статусе явного андердога Флавио Коболли. А ведь три года назад украинец обыгрывал молодого итальянца на челленджере в Бьелле, а котировки на его победу составляли 1.06...

У Марченко 5 поражений и только 1 победа в 2024 году. Закат карьеры близок, и, скорее всего, это произойдет в этом сезоне, как бы грустно это не звучало. Еще грустнее выглядит ситуация с украинским мужским теннисом, но это уже другая история.

Финал в США так и не сыграли из-за дождя, титул в понедельник, 19 февраля, разыграют Томми Пол и Тейлор Фритц. Томми, к слову, во второй раз за две недели вышел в финал турнира и поборется за 2-й трофей.

Украинцы на турнирах ITF

Дарья Снигур, Александра Олейникова и Анастасия Соболева не сумели удачно выступить на прошлой неделе.

Александра и Анастасия сыграли на 35-тысячнике в Анталье. Олейникова во второй раз за 2 недели проиграла Полоне Херцог.

Соболева вышла во 2-й раунд, где в трех сетах проиграла Анджеле Фита Болуде.

Снигур приняла участие на 75-тысячнике в Германии, который проводился на хардовых покрытиях в помещении. Украинка на старте прошла Элис Роббе, но в 1/8 финала без особых шансов проиграла Настасье Шунк.

У мужчин неплохо выступил Никита Маштаков. Он дошел до финала парного разряда на турнире ITF М25 в Анталье, где вместе с Антони Генов (Болгария) уступил тандему Гокберк Саритас (Турция) / Мерт Начи Тюркер (Турция).

Маштаков четвертый раз сыграл в финале турнира ITF в парном разряде и боролся за свой второй титул. Последний раз украинец доходил до финала в мае 2021 года, когда вместе с Даниилом Калениченко стал чемпионом домашнего турнира ITF M15 в Новомосковске.



Instagram. Антони Генов и Никита Маштаков

Украинцы на челленджере в Индии

Три украинских теннисистах Вадим Урсу, Эрик Ваншельбойм и Юрий Джавакян продолжают веселой компанией не выходить в основную сетку турниров в Индии.

На прошлой неделе в Бенгалуру Эрик и Вадим прошли в финал квалификации, но там проиграли Энцу Валлеру и Алексею Захарову соответственно, а Юрий вылетел уже в первом раунде от Йонаса Форейтека.

Скандал Симоны Халепы

Допинговый скандал Симоны Халеп продолжает набирать обороты. После показаний в Лозанее 11 февраля, Симона подала в суд на канадскую компанию, которая произвела пищевую добавку, из-за которой, по мнению румынки, она получила четырехлетний бан за употребление допинга.

Халеп требует от компании Quantum Nutrition, которая работает под названием Schinoussa Superfoods, более 10 миллионов долларов в качестве компенсации ущерба после того, как на Открытом чемпионате США 2022 года в ее пробе был обнаружен роксадустат – препарат, который часто используют люди, страдающие анемией.

Роксадустат входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства, поскольку он может повышать гемоглобин и производство красных кровяных телец, что способствует повышению выносливости.

32-летняя румынка Халеп заявила, что употребляла добавки Schinoussa во время турнира 2022 года во Флашинг-Мидоуз. В добавке Keto MCT, который она принимала, был обнаружен роксадустат, информация о котором не была указана на этикетке.

Двукратная чемпионка турниров Grand Slam заявила, что никогда не употребляла запрещенных веществ, а халатность компании Quantum и ложные заявления о том, что ее добавки являются легальными, нанесли вред ее карьере и привели к унижению.

Халеп также требует возмещения морального ущерба. В октябре прошлого года основатель Quantum Nutrition заявил канадской газете The Globe and Mail, что Халеп ищет козла отпущения.



Getty Images/Global Images Ukraine. Симона Халеп

Кроме того, румынская теннисистка Мария-Сара Попа, которая занимает в академии Патрика Муратоглу, заявила следующее:

«Я пришла в академию Муратоглу, когда мне было 12 лет. Это правда, с юных лет спортсменам дают какие-то вещества. Антидопинг не контролирует юниоров.

Тебе дают еще немного подрасти, чтобы исполнилось 17 и с этого момента проверки проходят более интенсивно. Игроки и родители должны согласиться. Им дают лист и они обязаны подписать согласие принять это вещество.

Первый раз мне было страшно, я действительно не знала, что происходит».

В общем, Муратоглу явно доигрался...