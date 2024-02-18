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  4. Марта КОСТЮК: Еще лечусь, тяжело дышать. Попробую быть готовой к Сан-Диего
WTA
18 февраля 2024, 18:20 | Обновлено 18 февраля 2024, 18:23
674
0

Марта КОСТЮК: Еще лечусь, тяжело дышать. Попробую быть готовой к Сан-Диего

Украинка эксклюзивно для Sport.ua коротко прокомментировала отказ от турнира в Дубае

18 февраля 2024, 18:20 | Обновлено 18 февраля 2024, 18:23
674
0
Марта КОСТЮК: Еще лечусь, тяжело дышать. Попробую быть готовой к Сан-Диего
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

18 февраля украинская теннисистка Марта Костюк снялась с хардового турнира WTA 1000 в Дубае (ОАЭ).

19 февраля украинка должна была сыграть против Дарьи Касаткиной в 1/32 финала тысячника, однако матч не состоится.

Костюк в эксклюзивном комментарии для Sport.ua коротко прокомментировала отказ от соревнований:

«Пока еще лечусь, тяжело дышать... Была уверена, что смогу вылечиться [к старту турнира в Дубае], но не получилось. Попробую быть готовой к Сан-Диего!», – сказала Марта.

Хардовые соревнований WTA 500 в Сан-Диего (США) пройдут с 26 февраля по 3 марта.

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Марта Костюк болезнь эксклюзив WTA Дубай WTA Сан-Диего
Источник Sport.ua
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