Марта КОСТЮК: Еще лечусь, тяжело дышать. Попробую быть готовой к Сан-Диего
Украинка эксклюзивно для Sport.ua коротко прокомментировала отказ от турнира в Дубае
18 февраля украинская теннисистка Марта Костюк снялась с хардового турнира WTA 1000 в Дубае (ОАЭ).
19 февраля украинка должна была сыграть против Дарьи Касаткиной в 1/32 финала тысячника, однако матч не состоится.
Костюк в эксклюзивном комментарии для Sport.ua коротко прокомментировала отказ от соревнований:
«Пока еще лечусь, тяжело дышать... Была уверена, что смогу вылечиться [к старту турнира в Дубае], но не получилось. Попробую быть готовой к Сан-Диего!», – сказала Марта.
Хардовые соревнований WTA 500 в Сан-Диего (США) пройдут с 26 февраля по 3 марта.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Челси» сыграл вничью против чемпиона АПЛ
Матч 25-го тура Ла Лиги закончился со счетом 1:1