Марта КОСТЮК: Еще лечусь, тяжело дышать. Попробую быть готовой к Сан-Диего

18 февраля украинская теннисистка Марта Костюк снялась с хардового турнира WTA 1000 в Дубае (ОАЭ).

19 февраля украинка должна была сыграть против Дарьи Касаткиной в 1/32 финала тысячника, однако матч не состоится.

Костюк в эксклюзивном комментарии для Sport.ua коротко прокомментировала отказ от соревнований:

«Пока еще лечусь, тяжело дышать... Была уверена, что смогу вылечиться [к старту турнира в Дубае], но не получилось. Попробую быть готовой к Сан-Диего!», – сказала Марта.

Хардовые соревнований WTA 500 в Сан-Диего (США) пройдут с 26 февраля по 3 марта.