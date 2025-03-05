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Италия
05 марта 2025, 23:29 | Обновлено 06 марта 2025, 00:06
1752
2

Реал может избавиться от Анчелотти. Карло нашел себе уже новый клуб

Итальянец может вернуться в «Милан»

05 марта 2025, 23:29 | Обновлено 06 марта 2025, 00:06
1752
2
Реал может избавиться от Анчелотти. Карло нашел себе уже новый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Самый титулованный тренер в истории Лиги чемпионов Карло Анчелотти летом может покинуть «Реал».

По информации источника, летом 2025 года приход Анчелотти рассматривает итальянский «Милан». Руководство «россонери» считает Анчелотти именно тем тренером, который может вернуть команде былую славу. Итальянца заинтересовал этот вариант, у него так же есть предложения от сборной Бразилии и саудовских клубов.

Анчелотти ранее тренировал «Милан». Под руководство Анчелотти «Милан» выиграл свои две последние Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Анчелотти может возглавить римскую «Рому», за которую играет украинский нападающий Артем Довбик.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Италии по футболу Серия A чемпионат Испании по футболу назначение тренера
Дмитрий Олейник Источник
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Комментарии 2
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WalterBlack
крутий варіант для Анчелотті, в Мілані його люблять. Реалу удачі знайти тренера, який зможе знайти спільну мову зі своіми гравцями
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+1
Серж
Я думаю будет Хаби Алонсо в Реале, а Папа Карло может и в Милан.
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0
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