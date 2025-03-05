Реал может избавиться от Анчелотти. Карло нашел себе уже новый клуб

Самый титулованный тренер в истории Лиги чемпионов Карло Анчелотти летом может покинуть «Реал».

По информации источника, летом 2025 года приход Анчелотти рассматривает итальянский «Милан». Руководство «россонери» считает Анчелотти именно тем тренером, который может вернуть команде былую славу. Итальянца заинтересовал этот вариант, у него так же есть предложения от сборной Бразилии и саудовских клубов.

Анчелотти ранее тренировал «Милан». Под руководство Анчелотти «Милан» выиграл свои две последние Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Анчелотти может возглавить римскую «Рому», за которую играет украинский нападающий Артем Довбик.