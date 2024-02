Есть два варианта. Что будет, если арбитр покажет синюю карточку голкиперу?

8 февраля The Telegraph сообщил, что Международный совет футбола (IFAB) принял решение о запуске в футболе синих карточек.

Ее будут давать за умышленный срыв атаки соперника и несогласие с арбитром. Игрока, который получил синюю карточку, будут удалять с поля на 10 минут. В том случае, если футболист по ходу матча получит две синих карточки или синюю и желтую – он заработает красную. Синий цвет вместо оранжевого выбрали для того, чтобы новая карточка четко отличалась от желтой и красной.

Однако изначально не было никаких объяснений, что будет, если синюю карточку получит голкипер.

12 февраля The Telegraph уведомил, что при такой ситуации есть два варианта: либо на ворота становится полевой игрок, либо нужно выполнить замену на другого голкипера.

Однако, если замен больше нет, то остается только первый вариант. Также, объясняется, что тренерам эти наказания не грозят и их не будут удалять на десять минут.

К слову, недавно появилась и официальная реакция ФИФА на вариант с введением синей карточки:

«ФИФА хотела бы пояснить, что сообщения о так называемой «синей карточке» на элитных уровнях футбола неверны и преждевременны. Любые подобные испытания, если они будут проводиться, должны быть ограничены ответственным тестированием на более низких уровнях, и эту позицию ФИФА намерена подтвердить при обсуждении данного пункта повестки дня на AGM IFAB 2 марта».

