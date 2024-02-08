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08 февраля 2024, 18:04 |
1125
2

В футболе появится синяя карточка. За что ее будут давать?

Игроков будут удалять с поля на 10 минут

08 февраля 2024, 18:04 |
1125
2
В футболе появится синяя карточка. За что ее будут давать?
Getty Images/Global Images Ukraine

Международный совет футбола (IFAB) принял решение о запуске в футболе синих карточек. Об этом сообщает английское издание The Telegraph.

Ее будут давать за умышленный срыв атаки соперника и несогласие с арбитром. Игрока, который получил синюю карточку, будут удалять с поля на 10 минут.

В том случае, если футболист по ходу матча получит две синих карточки или синюю и желтую – он заработает красную. Синих цвет вместо оранжевого выбрали для того, чтобы новая карточка четко отличалась от желтой и красной.

Тестировать нововведение могут начать в Кубке Англии. Напомним, желтые и красные карточки появились в футболе на чемпионате мира 1970 года.

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IFAB судейство Кубок Англии по футболу
Источник The Telegraph
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Jorko
Паверплей у футболі.
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Stardeck84
Міля - почесний володар Синьої картки )
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