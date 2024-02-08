В футболе появится синяя карточка. За что ее будут давать?

Международный совет футбола (IFAB) принял решение о запуске в футболе синих карточек. Об этом сообщает английское издание The Telegraph.

Ее будут давать за умышленный срыв атаки соперника и несогласие с арбитром. Игрока, который получил синюю карточку, будут удалять с поля на 10 минут.

В том случае, если футболист по ходу матча получит две синих карточки или синюю и желтую – он заработает красную. Синих цвет вместо оранжевого выбрали для того, чтобы новая карточка четко отличалась от желтой и красной.

Тестировать нововведение могут начать в Кубке Англии. Напомним, желтые и красные карточки появились в футболе на чемпионате мира 1970 года.