В футболе появится синяя карточка. За что ее будут давать?
Игроков будут удалять с поля на 10 минут
Международный совет футбола (IFAB) принял решение о запуске в футболе синих карточек. Об этом сообщает английское издание The Telegraph.
Ее будут давать за умышленный срыв атаки соперника и несогласие с арбитром. Игрока, который получил синюю карточку, будут удалять с поля на 10 минут.
В том случае, если футболист по ходу матча получит две синих карточки или синюю и желтую – он заработает красную. Синих цвет вместо оранжевого выбрали для того, чтобы новая карточка четко отличалась от желтой и красной.
Тестировать нововведение могут начать в Кубке Англии. Напомним, желтые и красные карточки появились в футболе на чемпионате мира 1970 года.
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