ФОТО. Виталий Кличко примерил форму английского футбольного клуба

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе, а сегодня мэр Киева, Виталий Кличко примерил форму английского клуба.

Футбольный клуб «Олдершот Таун» выставил в социальных сетях фотографии, на которых изображен Кличко в форме их футбольного клуба.

«Олдершот Таун» выступает в Национальной английской лиге – это пятый по силе дивизион на Туманном Альбионе. Пока команда занимает шестое место в турнирной таблице, что дает ей право побороться за повышение в классе.

Ранее мэр Киева и бывший именитый украинский боксер Виталий Кличко отреагировал на смерть легендарного футболиста Франца Беккенбауэра.

We were delighted to receive images of Mayor of Kyiv and former Heavyweight Champion of the World Vitali Klitschko donning the red and blue of Aldershot Town!



Thanks to Andy Drury of our Club Partners RLD Builders for supplying Vitali with the shirt and arranging the pictures!… pic.twitter.com/w9ft0g3k4f