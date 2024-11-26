Без грандов. Скрипник назвал лучших украинских левых защитников

Украинский экс-футболист и тренер Виктор Скрипник выделил двух лучших украинских защитников:

«Из тех, кто играет в Украине – Богдан Михайличенко. Хотя я играл слева, а он в «Полесье» действует и справа, и слева. А из тех, что играют за рубежом, – Виталий Миколенко».

Виктор Скрипник, будучи профессиональным футболистом, также выступал на позиции левого защитника. Лучшими достижениями украинца являются одна выигранная Бундеслига и два Кубка Германии.

Скрипник оценил вратарей сборной Украины.