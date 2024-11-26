Украина. Премьер лига26 ноября 2024, 21:53 | Обновлено 26 ноября 2024, 22:54
975
0
Без грандов. Скрипник назвал лучших украинских левых защитников
Виктор Скрипник выделил Виталия Миколенко и Богдана Михайличенко
26 ноября 2024, 21:53 | Обновлено 26 ноября 2024, 22:54
975
0
Украинский экс-футболист и тренер Виктор Скрипник выделил двух лучших украинских защитников:
«Из тех, кто играет в Украине – Богдан Михайличенко. Хотя я играл слева, а он в «Полесье» действует и справа, и слева. А из тех, что играют за рубежом, – Виталий Миколенко».
Виктор Скрипник, будучи профессиональным футболистом, также выступал на позиции левого защитника. Лучшими достижениями украинца являются одна выигранная Бундеслига и два Кубка Германии.
Скрипник оценил вратарей сборной Украины.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 ноября 2024, 08:25 2
Наибольшее признание получил Гордон Бэнкс
Футбол | 26 ноября 2024, 20:33 8
Поединок состоится 26 ноября в 22:00 по Киеву
Бокс | 26.11.2024, 06:51
Футбол | 26.11.2024, 22:15
Бокс | 26.11.2024, 07:47
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.11.2024, 12:34 1
25.11.2024, 00:15 4
25.11.2024, 08:53 8
26.11.2024, 08:13 10
25.11.2024, 07:48 1
25.11.2024, 01:31
24.11.2024, 17:43 1
25.11.2024, 22:23 40