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  4. Без грандов. Скрипник назвал лучших украинских левых защитников
Украина. Премьер лига
26 ноября 2024, 21:53 | Обновлено 26 ноября 2024, 22:54
975
0

Без грандов. Скрипник назвал лучших украинских левых защитников

Виктор Скрипник выделил Виталия Миколенко и Богдана Михайличенко

26 ноября 2024, 21:53 | Обновлено 26 ноября 2024, 22:54
975
0
Без грандов. Скрипник назвал лучших украинских левых защитников
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Скрипник

Украинский экс-футболист и тренер Виктор Скрипник выделил двух лучших украинских защитников:

«Из тех, кто играет в Украине – Богдан Михайличенко. Хотя я играл слева, а он в «Полесье» действует и справа, и слева. А из тех, что играют за рубежом, – Виталий Миколенко».

Виктор Скрипник, будучи профессиональным футболистом, также выступал на позиции левого защитника. Лучшими достижениями украинца являются одна выигранная Бундеслига и два Кубка Германии.

Скрипник оценил вратарей сборной Украины.

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Виктор Скрипник Полесье Житомир Эвертон чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Богдан Михайличенко
Данііл Киріяка Источник: Украинский футбол
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