«Чего лучшего нам желать?» Скрипник – о вратарях сборной Украины
Виктор Скрипник оценил вратарей сборной Украины
Украинский тренер Виктор Скрипник оценил голкиперов сборной Украины:
«Когда ты смотришь на состав сборной, то, конечно, обращаешь внимание на клубы, в которых играют футболисты. Напротив вратарей у нас стоят «Реал», «Бенфика» и отечественные гранды. Если Лунин в сезоне за такой клуб, как «Реал», проводит 30-40% игр - это нормально».
«Трубин в «Бенфике» основной вратарь - играет все матчи. Что касается «Динамо» и «Шахтера», то для украинского чемпионата Бущан и Ризнык - это очень приличного уровня вратари. Чего лучшего нам можно желать?».
На групповом этапе Лиги наций Анатолий Трубин не дал шансов своим конкурентам и сыграл 6 из 6 матчей в стартовом составе.
Виктор Скрипник обратился к фанатам.
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