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Сборная УКРАИНЫ
26 ноября 2024, 18:09 | Обновлено 26 ноября 2024, 18:10
391
1

«Чего лучшего нам желать?» Скрипник – о вратарях сборной Украины

Виктор Скрипник оценил вратарей сборной Украины

26 ноября 2024, 18:09 | Обновлено 26 ноября 2024, 18:10
391
1
«Чего лучшего нам желать?» Скрипник – о вратарях сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Скрыпник

Украинский тренер Виктор Скрипник оценил голкиперов сборной Украины:

«Когда ты смотришь на состав сборной, то, конечно, обращаешь внимание на клубы, в которых играют футболисты. Напротив вратарей у нас стоят «Реал», «Бенфика» и отечественные гранды. Если Лунин в сезоне за такой клуб, как «Реал», проводит 30-40% игр - это нормально».

«Трубин в «Бенфике» основной вратарь - играет все матчи. Что касается «Динамо» и «Шахтера», то для украинского чемпионата Бущан и Ризнык - это очень приличного уровня вратари. Чего лучшего нам можно желать?».

На групповом этапе Лиги наций Анатолий Трубин не дал шансов своим конкурентам и сыграл 6 из 6 матчей в стартовом составе.

Виктор Скрипник обратился к фанатам.

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Виктор Скрипник Андрей Лунин Анатолий Трубин Георгий Бущан Дмитрий Ризнык Шахтер Донецк Динамо Киев Реал Мадрид Бенфика сборная Украины по футболу
Данііл Киріяка Источник: Украинский футбол
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