КЛИЧКО: «Он поддерживал Украину. Кто величественнее: Пеле или Беккенбауэр?»

Вчера, 7 января 2024 года, умер бывший защитник «Баварии» и национальной сборной Германии по футболу Франц Беккенбауэр.

Мэр Киева и бывший именитый украинский боксер Виталий Кличко отреагировал на смерть легендарного футболиста, посвятив ему пост в своем Telegram-канале:

«Не стало Франца Беккенбауэра. Ушла эпоха в мировом футболе…



Мы с братом были знакомы с Францем и много лет дружили. Большой профессионал и человек с большим сердцем. Откровенный, добрый, отзывчивый.



Его называли Кайзером Францем. Он жил футболом и творил его как искусство.

А фанаты годами спорили, кто величественнее в футболе: Пеле или Беккенбауэр?

Он поддерживал Украину в ее демократических европейских стремлениях. И во время Революции Достоинства, и когда россия ворвалась на нашу землю.

Светлая память действительно великому в своем деле профи и настоящему Человеку… Франц, ты остаешься жить в наших сердцах…», – написал Кличко.