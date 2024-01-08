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  4. КЛИЧКО: «Он поддерживал Украину. Кто величественнее: Пеле или Беккенбауэр?»
Германия
08 января 2024, 22:22 |
1050
2

КЛИЧКО: «Он поддерживал Украину. Кто величественнее: Пеле или Беккенбауэр?»

Мэр Киева отреагировал на смерть легендарного немецкого защитника

08 января 2024, 22:22 |
1050
2
КЛИЧКО: «Он поддерживал Украину. Кто величественнее: Пеле или Беккенбауэр?»
Telegram. Виталий Кличко и Франц Беккенбауэр

Вчера, 7 января 2024 года, умер бывший защитник «Баварии» и национальной сборной Германии по футболу Франц Беккенбауэр.

Мэр Киева и бывший именитый украинский боксер Виталий Кличко отреагировал на смерть легендарного футболиста, посвятив ему пост в своем Telegram-канале:

«Не стало Франца Беккенбауэра. Ушла эпоха в мировом футболе…

Мы с братом были знакомы с Францем и много лет дружили. Большой профессионал и человек с большим сердцем. Откровенный, добрый, отзывчивый.

Его называли Кайзером Францем. Он жил футболом и творил его как искусство.

А фанаты годами спорили, кто величественнее в футболе: Пеле или Беккенбауэр?

Он поддерживал Украину в ее демократических европейских стремлениях. И во время Революции Достоинства, и когда россия ворвалась на нашу землю.

Светлая память действительно великому в своем деле профи и настоящему Человеку… Франц, ты остаешься жить в наших сердцах…», – написал Кличко.

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Франц Беккенбауэр Виталий Кличко
Источник Telegram
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SaniaM
Заголовок не зовсім відповідає тексту у пості.
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+2
Pavel_i_CO
Віталій Кличко - великий чемпіон, який залишив вагомий слід в історії боксу, а Франц Бекенбауер - чемпіон світу як футболіст і як тренер. Дві легенди 
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+1
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