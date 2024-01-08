КЛИЧКО: «Он поддерживал Украину. Кто величественнее: Пеле или Беккенбауэр?»
Мэр Киева отреагировал на смерть легендарного немецкого защитника
Вчера, 7 января 2024 года, умер бывший защитник «Баварии» и национальной сборной Германии по футболу Франц Беккенбауэр.
Мэр Киева и бывший именитый украинский боксер Виталий Кличко отреагировал на смерть легендарного футболиста, посвятив ему пост в своем Telegram-канале:
«Не стало Франца Беккенбауэра. Ушла эпоха в мировом футболе…
Мы с братом были знакомы с Францем и много лет дружили. Большой профессионал и человек с большим сердцем. Откровенный, добрый, отзывчивый.
Его называли Кайзером Францем. Он жил футболом и творил его как искусство.
А фанаты годами спорили, кто величественнее в футболе: Пеле или Беккенбауэр?
Он поддерживал Украину в ее демократических европейских стремлениях. И во время Революции Достоинства, и когда россия ворвалась на нашу землю.
Светлая память действительно великому в своем деле профи и настоящему Человеку… Франц, ты остаешься жить в наших сердцах…», – написал Кличко.
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