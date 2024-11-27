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  4. ФОТО. Криштиану Роналду отказался платить за увеличение пениса?
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27 ноября 2024, 05:44 |
1070
0

ФОТО. Криштиану Роналду отказался платить за увеличение пениса?

Удивительные новости относительно последнего скандала при участии португальца

27 ноября 2024, 05:44 |
1070
0
ФОТО. Криштиану Роналду отказался платить за увеличение пениса?
Instagram. Криштиану Роналду

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду угодил в скандал с неуплатой 40 тысяч фунтов за услуги врачу-косметологу Рошану Равиндрану, будучи игроком «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что «Доктор Рош», как называют врача-косметолога, подал в суд на футболиста. Португалец пока никак не комментирует инцидент.

В сети в то же время распространяется информация, согласно которой Роналду отказался платить за увеличение пениса. Эта информация находит косвенное подтверждение, так как в иске «Доктора Роша» указывается, что операция состоялась в период с 2021 по 2022-й годы. Издание As на своих страницах сообщало, что в этот же период Роналду прошел курс лечения, чтобы увеличить толщину своего полового органа до 2,5 сантиментров – для этого использовалась инъекция ботокса.

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Также журналист издания As Хулио Ботиха, написавший материал о той самой операции Роналду, отмечал, что «гарантия и успех не гарантированы для всех пациентов», и если бы операция прошла успешно, то Криштиану вернулся бы в клинику через два года.

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Артем Діхтяренко Источник: X (Twitter)
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