ФОТО. Криштиану Роналду отказался платить за увеличение пениса?

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду угодил в скандал с неуплатой 40 тысяч фунтов за услуги врачу-косметологу Рошану Равиндрану, будучи игроком «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что «Доктор Рош», как называют врача-косметолога, подал в суд на футболиста. Португалец пока никак не комментирует инцидент.

В сети в то же время распространяется информация, согласно которой Роналду отказался платить за увеличение пениса. Эта информация находит косвенное подтверждение, так как в иске «Доктора Роша» указывается, что операция состоялась в период с 2021 по 2022-й годы. Издание As на своих страницах сообщало, что в этот же период Роналду прошел курс лечения, чтобы увеличить толщину своего полового органа до 2,5 сантиментров – для этого использовалась инъекция ботокса.

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Также журналист издания As Хулио Ботиха, написавший материал о той самой операции Роналду, отмечал, что «гарантия и успех не гарантированы для всех пациентов», и если бы операция прошла успешно, то Криштиану вернулся бы в клинику через два года.