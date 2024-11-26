ФОТО. Криштиану Роналду не заплатил за ботокс. С ним теперь судятся

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду не заплатил 40 тысяч фунтов звездному врачу-косметологу.

Доктор Рошан Равиндран подал в суд на португальского футболиста. Специалист утверждает, что Криштиану не заплатил за услуги, которые он оказал ему в 2021-2022 годах, когда Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед».

«Доктор Рош», как называют врача-косметолога в Англии, занимается ботоксом и филлерами – 39-летний футболист известен своим пристрастием к красоте и обращением к косметологам.

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Рошан Равиндран имеет свою клинику в графстве Чешир, – как раз там проживал Криштиану Роналду в бытность игроком «МЮ» во второй раз.

«Сейчас идет судебное разбирательство, и я, как профессионал, не обсуждаю своих пациентов», - цитирует «Доктора Роша» издание The Sun.

Рошан Равиндран считается топовым специалистом в Англии и мире, за услугами которого обращаются известные спортсмены, политики, звезды шоу-бизнеса, бизнесмены, и даже члены королевской семьи.

К Криштиану уже обратились за комментариями по этому делу.