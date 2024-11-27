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27 ноября 2024, 06:39 |
386
0

ФОТО. Месси открывает новый бизнес. Ни за что не догадаетесь какой

Звезда Интер Майами и сборной Аргентины выйдет на рынок с неожиданным предложением

27 ноября 2024, 06:39 |
386
0
ФОТО. Месси открывает новый бизнес. Ни за что не догадаетесь какой
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси планирует запустить новый бизнес в следующем – 2025 году.

Издание Relevo сообщает, что 8-кратный обладатель «Золотого мяча» хочет выпускать фирменные велисипеды бренда «Месси».

37-летний футболист является большим поклонником велоспорта и провел множество тренировок на велосипедах.

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Месси и его команда запланировали выход на велосипедный рынок до конца 2025 года:

«Месси выпустит высококачественную индивидуальную модель, равную лучшим велосипедам в мире. Велосипед будет выпущен в сотрудничестве с велосипедистом мирового класса, а его цена будет колебаться от 10 000 до 15 000 евро», – информирует Relevo.

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Артем Діхтяренко Источник: Relevo
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