ФОТО. Месси открывает новый бизнес. Ни за что не догадаетесь какой
Звезда Интер Майами и сборной Аргентины выйдет на рынок с неожиданным предложением
Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси планирует запустить новый бизнес в следующем – 2025 году.
Издание Relevo сообщает, что 8-кратный обладатель «Золотого мяча» хочет выпускать фирменные велисипеды бренда «Месси».
37-летний футболист является большим поклонником велоспорта и провел множество тренировок на велосипедах.
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Месси и его команда запланировали выход на велосипедный рынок до конца 2025 года:
«Месси выпустит высококачественную индивидуальную модель, равную лучшим велосипедам в мире. Велосипед будет выпущен в сотрудничестве с велосипедистом мирового класса, а его цена будет колебаться от 10 000 до 15 000 евро», – информирует Relevo.
Lionel Messi has scored himself a custom @TeamSky bike and jersey! Find out all about it at https://t.co/2DKjguRRUI pic.twitter.com/mWwX6cUiYA— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) November 11, 2015
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