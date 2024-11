ФОТО. Месси открывает новый бизнес. Ни за что не догадаетесь какой

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси планирует запустить новый бизнес в следующем – 2025 году.

Издание Relevo сообщает, что 8-кратный обладатель «Золотого мяча» хочет выпускать фирменные велисипеды бренда «Месси».

37-летний футболист является большим поклонником велоспорта и провел множество тренировок на велосипедах.

Месси и его команда запланировали выход на велосипедный рынок до конца 2025 года:

«Месси выпустит высококачественную индивидуальную модель, равную лучшим велосипедам в мире. Велосипед будет выпущен в сотрудничестве с велосипедистом мирового класса, а его цена будет колебаться от 10 000 до 15 000 евро», – информирует Relevo.

Lionel Messi has scored himself a custom @TeamSky bike and jersey! Find out all about it at https://t.co/2DKjguRRUI pic.twitter.com/mWwX6cUiYA