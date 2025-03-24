Другие новости24 марта 2025, 23:31 |
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ФОТО. Девушка украинского футболиста разделась в сауне. Фигура – топ
Валерия Андреева опубликовала гарячий снимок
24 марта 2025, 23:31 |
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Валерия Андреева, украинская чемпионка Европы по карате и возлюбленная полузащитника косовской «Дриты» Дениса Костишина, привлекает внимание фанатов.
Уже более 8 лет она активно занимается спортом, но также радует подписчиков в Instagram пикантными фото.
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Недавно, находясь в сауне, Валерия поделилась соблазнительными снимками в купальнике, который подчеркнул её фигуру.
Недавно Костишин воссоединился с ней, хотя в 2018 году ходили слухи о его отношениях с актрисой Лизой Василенко.
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Так хочется нашу служивую Пумочку в сладкую попочку👉👌