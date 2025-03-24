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24 марта 2025, 23:31 |
827
1

ФОТО. Девушка украинского футболиста разделась в сауне. Фигура – топ

Валерия Андреева опубликовала гарячий снимок

24 марта 2025, 23:31 |
827
1
ФОТО. Девушка украинского футболиста разделась в сауне. Фигура – топ
Instagram. Валерия Андреева

Валерия Андреева, украинская чемпионка Европы по карате и возлюбленная полузащитника косовской «Дриты» Дениса Костишина, привлекает внимание фанатов.

Уже более 8 лет она активно занимается спортом, но также радует подписчиков в Instagram пикантными фото.

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Недавно, находясь в сауне, Валерия поделилась соблазнительными снимками в купальнике, который подчеркнул её фигуру.

Недавно Костишин воссоединился с ней, хотя в 2018 году ходили слухи о его отношениях с актрисой Лизой Василенко.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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