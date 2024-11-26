«Мы на него рассчитываем». Арне Слот – о будущем Салаха
«Ливерпуль» до сих пор не предложил новый контракт египтянину
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал ситуацию с контрактом Мохамеда Салаха, поскольку сам игрок сообщил, что разочарован отсутствием нового соглашения.
«Мне только передали слова Салаха, но я с ними не согласен. Я имею другую точку зрения. Клуб не разглашает детали переговоров, или же, скорее, я не могу это комментировать.
Для меня Мохамед больше в команде, чем вне ее. Он выходит на поле и показывает хорошую игру. Мы на него рассчитываем.
Я не думаю, что это должно отвлекать. Он очень хорошо играл против «Саутгемптона». Салах работает на тренировках и сконцентрирован на команде. Он готовится к матчу с «Реалом» - все хорошо», – цитирует тренера BBC.
«Ливерпуль» сыграет с «Реалом» в 5-ом туре Лиги чемпионов 27 ноября в 22:00 по киевскому времени.
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