«Мы на него рассчитываем». Арне Слот – о будущем Салаха

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал ситуацию с контрактом Мохамеда Салаха, поскольку сам игрок сообщил, что разочарован отсутствием нового соглашения.

«Мне только передали слова Салаха, но я с ними не согласен. Я имею другую точку зрения. Клуб не разглашает детали переговоров, или же, скорее, я не могу это комментировать.

Для меня Мохамед больше в команде, чем вне ее. Он выходит на поле и показывает хорошую игру. Мы на него рассчитываем.

Я не думаю, что это должно отвлекать. Он очень хорошо играл против «Саутгемптона». Салах работает на тренировках и сконцентрирован на команде. Он готовится к матчу с «Реалом» - все хорошо», – цитирует тренера BBC.

«Ливерпуль» сыграет с «Реалом» в 5-ом туре Лиги чемпионов 27 ноября в 22:00 по киевскому времени.