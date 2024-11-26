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  4. «Мы на него рассчитываем». Арне Слот – о будущем Салаха
Англия
26 ноября 2024, 18:58 |
294
0

«Мы на него рассчитываем». Арне Слот – о будущем Салаха

«Ливерпуль» до сих пор не предложил новый контракт египтянину

26 ноября 2024, 18:58 |
294
0
«Мы на него рассчитываем». Арне Слот – о будущем Салаха
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал ситуацию с контрактом Мохамеда Салаха, поскольку сам игрок сообщил, что разочарован отсутствием нового соглашения.

«Мне только передали слова Салаха, но я с ними не согласен. Я имею другую точку зрения. Клуб не разглашает детали переговоров, или же, скорее, я не могу это комментировать.

Для меня Мохамед больше в команде, чем вне ее. Он выходит на поле и показывает хорошую игру. Мы на него рассчитываем.

Я не думаю, что это должно отвлекать. Он очень хорошо играл против «Саутгемптона». Салах работает на тренировках и сконцентрирован на команде. Он готовится к матчу с «Реалом» - все хорошо», – цитирует тренера BBC.

«Ливерпуль» сыграет с «Реалом» в 5-ом туре Лиги чемпионов 27 ноября в 22:00 по киевскому времени.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль Арне Слот Мохамед Салах продление контракта
Олександр Сільченко Источник: BBC
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