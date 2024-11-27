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  4. «Это тревожный сигнал». В Италии обеспокоены формой Довбика
Италия
27 ноября 2024, 06:46 |
152
0

«Это тревожный сигнал». В Италии обеспокоены формой Довбика

Украинскому форварду досталось от журналиста Тони Дамачелли

27 ноября 2024, 06:46 |
152
0
«Это тревожный сигнал». В Италии обеспокоены формой Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянский журналист Тони Дамачелли подверг критике украинского форварда «Ромы» Артема Довбика за игру в матче 13-го тура Серии А с «Наполи» (0:1).

«После пропущенного гола Довбик начал подавать тревожные сигналы. У него было неправильное настроение, он играл без мотивации – это мне не нравилось. Соперники его сдержали, несмотря на его телосложение. Это тревожный сигнал», – сказал Дамачелли.

«Наполи» победил «Рому» со счетом 1:0. Украинский нападающий провел на поле все 90 минут в матче.

Ранее Довбика жестко раскритиковал итальянский журналист Уго Трани.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Наполи Наполи - Рома Артем Довбик
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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