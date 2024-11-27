«Это тревожный сигнал». В Италии обеспокоены формой Довбика

Итальянский журналист Тони Дамачелли подверг критике украинского форварда «Ромы» Артема Довбика за игру в матче 13-го тура Серии А с «Наполи» (0:1).

«После пропущенного гола Довбик начал подавать тревожные сигналы. У него было неправильное настроение, он играл без мотивации – это мне не нравилось. Соперники его сдержали, несмотря на его телосложение. Это тревожный сигнал», – сказал Дамачелли.

«Наполи» победил «Рому» со счетом 1:0. Украинский нападающий провел на поле все 90 минут в матче.

Ранее Довбика жестко раскритиковал итальянский журналист Уго Трани.