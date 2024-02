Фейеноорд обыграл АЗ Алкмаар и вышел в полуфинал Кубка Нидерландов

7 февраля состоялось два матча 1/4 финала Кубка Нидерландов.

«Фейеноорд» на своем поле выиграл у АЗ Алкмаар 2:0. Голами за хозяев отличились Лутсхарел Гертрюйда (44) и Барт Ньивкоп (86).

В еще одном поединке «Камбур» обыграл «Витесс» 3:1.

6 февраля «Неймеген» выбил «Ден Хааг» (3:0). Последний полуфиналист Кубка определится в матче «Гронинген» – «Фортуна». Встреча состоится 8 февраля в 21:00 по Киеву.

Кубок Нидерландов. 1/4 финала. 7 февраля

Камбур – Витесс – 3:1

Голы: Смит, 35, 88 (пен.), Де Йонг, 81 – Хаджи Моусса, 79

Фейеноорд – АЗ Алкмаар – 2:0

Голы: Гертрюйда, 44, Ньивкоп, 86

JAAA!!! HALVEFINALIST IN DE KNVB BEKER!!! 🤩 #CAMVIT | Presented by @UnibetNL pic.twitter.com/E4KlA0IgkQ

See you in the semi-finals 🫵#feyaz • #TOTOKNVBBeker pic.twitter.com/d41eRPL9lg