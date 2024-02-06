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Кубок Нидерландов
НЕК Неймеген
06.02.2024 21:00 – FT 3 : 0
АДО Ден Хаг
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Нидерланды
06 февраля 2024, 23:17 | Обновлено 06 февраля 2024, 23:24
15
0

Неймеген разгромил АДО Ден Хаг и пробился в полуфинал Кубка Нидерландов

Матч 1/4 финала завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев поля

06 февраля 2024, 23:17 | Обновлено 06 февраля 2024, 23:24
15
0
Неймеген разгромил АДО Ден Хаг и пробился в полуфинал Кубка Нидерландов
Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб Неймеген разгромил АДО Ден Хаг и пробился в полуфинал Кубка Нидерландов.

Матч 1/4 финала завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

У победителей голы забили Коки Огава, Дирк Пропер, Тьяррон Черри.

В других четвертьфинальных матчах сыграют: Камбур – Витесс, Фейенорд – АЗ Алкмар (7 февраля), Гронинген – Фортуна Ситтард (8 февраля).

Кубок Нидерландов

1/4 финала, 6 февраля

Неймеген – АДО Ден Хаг – 3:0

Голы: Огава, 2, Пропер, 61, Черри, 67

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Кубок Нидерландов по футболу АДО Ден Хаг НЕК Неймеген
Источник Sport.ua
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