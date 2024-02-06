Кубок Нидерландов
06.02.2024 21:00 – FT 3 : 0
Нидерланды06 февраля 2024, 23:17 | Обновлено 06 февраля 2024, 23:24
15
0
Неймеген разгромил АДО Ден Хаг и пробился в полуфинал Кубка Нидерландов
Матч 1/4 финала завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев поля
06 февраля 2024, 23:17 | Обновлено 06 февраля 2024, 23:24
15
0
Клуб Неймеген разгромил АДО Ден Хаг и пробился в полуфинал Кубка Нидерландов.
Матч 1/4 финала завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.
У победителей голы забили Коки Огава, Дирк Пропер, Тьяррон Черри.
В других четвертьфинальных матчах сыграют: Камбур – Витесс, Фейенорд – АЗ Алкмар (7 февраля), Гронинген – Фортуна Ситтард (8 февраля).
Кубок Нидерландов
1/4 финала, 6 февраля
Неймеген – АДО Ден Хаг – 3:0
Голы: Огава, 2, Пропер, 61, Черри, 67
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