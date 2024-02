Финалисты Кубка лиги Португалии потеряли очки в 19-м туре чемпионата

31 января завершились все матчи 19-го тура чемпионата Португалии по футбоул.

В последний игровой день состоялось два поединка. «Брага» сыграла вничью на своем поле с ФК «Шавеш», а «Эшторил» в гостях не сумел победить «Риу Аве».

Интересно, что 27 января «Брага» и «Эшторил» играли в финале Кубка лиги страны. Тогда в серии послематчевых пенальти победу одержали «канониры» – 5:4 (основное время игры – 1:1).

Украинский голкипер Анатолий Трубин в составе «Бенфики» на выезде обыграл «Эштрелу» со счетом 4:1 в 19-м туре чемпионата.

Чемпионат Португалии. 19-й тур. 31 января

Риу Аве – Эшторил – 1:1

Голы: Боатенг, 56 – Эриберту Тавареш, 85

Брага – Шавеш – 1:1

Голы: Саласар, 52 – Витория, 62

Таблица чемпионата Португалии после 19-го тура

