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Кубок португальской лиги
Брага
27.01.2024 21:45 – FT 1 : 1
5 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Эшторил
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
28 января 2024, 01:38 | Обновлено 28 января 2024, 01:43
81
0

Кубок португальськой лиги. Брага победила в финале Эшторил

Командам понадобилась серия пенальти

28 января 2024, 01:38 | Обновлено 28 января 2024, 01:43
81
0
Кубок португальськой лиги. Брага победила в финале Эшторил
Getty Images/Global Images Ukraine

Закончился финальный матч розыгрыша Кубка португальской лиги, в котором играли «Брага» и «Эшторил». В основное и дополнительное время команды не определили победителя, забив друг другу по голу.

Счет в матче на 6 минуте открыл игрок «Эшторила» Кассиано, реализовав пенальти. На 20 минуте Рикарду Орта сравнял счет, после чего команды не забивали до серии пенальти.

В ней сильнее оказались игроки «Браги», реализовавшие все пять ударов, а «Эшторил» не сумел забить последнюю попытку.

Напомним, что «Эшторил» прошел в финал тоже с помощью серии пенальти, выбив из Кубка «Бенфику» Анатолия Трубина.

Кубок португальской Лиги. Финал

Брага – Эшторил – 1:1 (пен. 5:4)

Голы: Рикарду Орта, 20 – Кассиано, 6, пен

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Али Эль-Мусрати (Брага).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Wagner Pina (Эшторил).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Луиш Пицци (Брага).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Хери (Эшторил).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Абель Руис (Брага).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Алехандро Маркес (Эшторил).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Жоау Моутинью (Брага).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Волней (Эшторил).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Рикарду Орта (Брага).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Рикарду Орта (Брага).
6’
ГОЛ ! С пенальти забил Кассиано (Эшторил).
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Кубок португальской лиги по футболу Брага Эшторил серия пенальти видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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