Кубок португальськой лиги. Брага победила в финале Эшторил

Закончился финальный матч розыгрыша Кубка португальской лиги, в котором играли «Брага» и «Эшторил». В основное и дополнительное время команды не определили победителя, забив друг другу по голу.

Счет в матче на 6 минуте открыл игрок «Эшторила» Кассиано, реализовав пенальти. На 20 минуте Рикарду Орта сравнял счет, после чего команды не забивали до серии пенальти.

В ней сильнее оказались игроки «Браги», реализовавшие все пять ударов, а «Эшторил» не сумел забить последнюю попытку.

Напомним, что «Эшторил» прошел в финал тоже с помощью серии пенальти, выбив из Кубка «Бенфику» Анатолия Трубина.

Кубок португальской Лиги. Финал

Брага – Эшторил – 1:1 (пен. 5:4)

Голы: Рикарду Орта, 20 – Кассиано, 6, пен