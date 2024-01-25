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Кубок португальской лиги
Бенфика
24.01.2024 21:45 – FT 1 : 1
4 : 5 Серия пенальти Серия пенальти
Эшторил
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
25 января 2024, 00:18 |
454
0

Бенфика с Трубиным проиграла в серии пенальти и вылетела из Кубка лиги

«Орлы» проиграли «Эшторилу»

25 января 2024, 00:18 |
454
0
Бенфика с Трубиным проиграла в серии пенальти и вылетела из Кубка лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Бенфика – Эшторил

В среду, 24 января, состоялся матч 1/2 финала Кубка португальской лиги, в котором сыграли «Бенфика» и «Эшторил».

«Орлы» сенсационно вылетели от аутсайдера чемпионата. Гости открыли счет в начале матча, но «Бенфика» отыгралась во втором тайме и перевела матч в серию послематчевых пенальти, в которой «Эшторил» был более точен.

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин вышел в стартовом составе и отразил один пенальти в послематчевой серии.

Кубок Португальской Лиги. 1/2 финала, 24 января.

Бенфика – Эшторил – 1:1 (4:5 по пенальти)

Голы: Отаменди, 58 – Гитан, 16.

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Источник Sport.ua
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