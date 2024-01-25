Бенфика с Трубиным проиграла в серии пенальти и вылетела из Кубка лиги
«Орлы» проиграли «Эшторилу»
В среду, 24 января, состоялся матч 1/2 финала Кубка португальской лиги, в котором сыграли «Бенфика» и «Эшторил».
«Орлы» сенсационно вылетели от аутсайдера чемпионата. Гости открыли счет в начале матча, но «Бенфика» отыгралась во втором тайме и перевела матч в серию послематчевых пенальти, в которой «Эшторил» был более точен.
Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин вышел в стартовом составе и отразил один пенальти в послематчевой серии.
Кубок Португальской Лиги. 1/2 финала, 24 января.
Бенфика – Эшторил – 1:1 (4:5 по пенальти)
Голы: Отаменди, 58 – Гитан, 16.
⏹ Termina a partida. #SLBGDEP • #AllianzCup pic.twitter.com/LDIv7aHXdu— SL Benfica (@SLBenfica) January 24, 2024
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