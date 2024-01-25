Бенфика с Трубиным проиграла в серии пенальти и вылетела из Кубка лиги

В среду, 24 января, состоялся матч 1/2 финала Кубка португальской лиги, в котором сыграли «Бенфика» и «Эшторил».

«Орлы» сенсационно вылетели от аутсайдера чемпионата. Гости открыли счет в начале матча, но «Бенфика» отыгралась во втором тайме и перевела матч в серию послематчевых пенальти, в которой «Эшторил» был более точен.

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин вышел в стартовом составе и отразил один пенальти в послематчевой серии.

Кубок Португальской Лиги. 1/2 финала, 24 января.

Бенфика – Эшторил – 1:1 (4:5 по пенальти)

Голы: Отаменди, 58 – Гитан, 16.