Бенфика – Эшторил – 1:1. Трубин не спас от вылета. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Кубка португальской лиги
24 января в матче 1/2 финала Кубка португальской лиги «Бенфика» на своем поле принимала «Эшторил».
«Эшторил» в чемпионате борется за выживание, поэтому ожидалось, что «орлы» без проблем пройдут соперника.
Гости думали иначе. «Эшторил» усилиями Гитана на 16-й минуте вышел вперед. «Бенфика» сумела отыграть на 58-й минуте - забил Отаменди.
Победитель определился в серии послематчевых пенальти. Украинец Анатолий Трубин сумел отбить один удар, но его одноклубники пробивали хуже, чем оппоненты.
Кубок Португальской Лиги. 1/2 финала, 24 января.
Бенфика – Эшторил – 1:1 (4:5 по пенальти)
Голы: Отаменди, 58 – Гитан, 16.
Видео голов и обзор матча:
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