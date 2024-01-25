Бенфика – Эшторил – 1:1. Трубин не спас от вылета. Видео голов и обзор

24 января в матче 1/2 финала Кубка португальской лиги «Бенфика» на своем поле принимала «Эшторил».

«Эшторил» в чемпионате борется за выживание, поэтому ожидалось, что «орлы» без проблем пройдут соперника.

Гости думали иначе. «Эшторил» усилиями Гитана на 16-й минуте вышел вперед. «Бенфика» сумела отыграть на 58-й минуте - забил Отаменди.

Победитель определился в серии послематчевых пенальти. Украинец Анатолий Трубин сумел отбить один удар, но его одноклубники пробивали хуже, чем оппоненты.

Кубок Португальской Лиги. 1/2 финала, 24 января.

Бенфика – Эшторил – 1:1 (4:5 по пенальти)

Голы: Отаменди, 58 – Гитан, 16.

Видео голов и обзор матча: