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  4. Бенфика – Эшторил – 1:1. Трубин не спас от вылета. Видео голов и обзор
Португалия
25 января 2024, 03:27 | Обновлено 25 января 2024, 03:34
75
0

Бенфика – Эшторил – 1:1. Трубин не спас от вылета. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Кубка португальской лиги

25 января 2024, 03:27 | Обновлено 25 января 2024, 03:34
75
0
Бенфика – Эшторил – 1:1. Трубин не спас от вылета. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

24 января в матче 1/2 финала Кубка португальской лиги «Бенфика» на своем поле принимала «Эшторил».

«Эшторил» в чемпионате борется за выживание, поэтому ожидалось, что «орлы» без проблем пройдут соперника.

Гости думали иначе. «Эшторил» усилиями Гитана на 16-й минуте вышел вперед. «Бенфика» сумела отыграть на 58-й минуте - забил Отаменди.

Победитель определился в серии послематчевых пенальти. Украинец Анатолий Трубин сумел отбить один удар, но его одноклубники пробивали хуже, чем оппоненты.

Кубок Португальской Лиги. 1/2 финала, 24 января.

Бенфика – Эшторил – 1:1 (4:5 по пенальти)

Голы: Отаменди, 58 – Гитан, 16.

Видео голов и обзор матча:

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Бенфика Эшторил Кубок португальской лиги по футболу Анатолий Трубин
Источник Sport.ua
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