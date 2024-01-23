Кубок португальской лиги
Португалия23 января 2024, 20:59 | Обновлено 23 января 2024, 21:14
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Бенфика – Эшторил. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите матч Кубка португальской лиги 24 января в 21:45
23 января 2024, 20:59 | Обновлено 23 января 2024, 21:14
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В среду, 24 января, состоится матч 1/2 финала Кубка португальской лиги, в котором отношения выяснят «Бенфика» и «Эшторил».
Игра пройдет на поле арены «Эштадиу Магальяиш Песоа» в Лейрии.
Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.
Трансляция матч доступна на ОТТ-платформе MEGOGO.
Бенфика – Эшторил. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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