В среду, 24 января, состоится матч 1/2 финала Кубка португальской лиги, в котором отношения выяснят «Бенфика» и «Эшторил».

Игра пройдет на поле арены «Эштадиу Магальяиш Песоа» в Лейрии.

Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

Трансляция матч доступна на ОТТ-платформе MEGOGO.

Бенфика – Эшторил. Смотреть онлайн. LIVE трансляция