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Кубок португальской лиги
Бенфика
24.01.2024 21:45 - : -
Эшторил
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
23 января 2024, 20:59 | Обновлено 23 января 2024, 21:14
71
0

Бенфика – Эшторил. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите матч Кубка португальской лиги 24 января в 21:45

23 января 2024, 20:59 | Обновлено 23 января 2024, 21:14
71
0
Бенфика – Эшторил. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 24 января, состоится матч 1/2 финала Кубка португальской лиги, в котором отношения выяснят «Бенфика» и «Эшторил».

Игра пройдет на поле арены «Эштадиу Магальяиш Песоа» в Лейрии.

Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

Трансляция матч доступна на ОТТ-платформе MEGOGO.

Бенфика – Эшторил. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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