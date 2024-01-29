Орлы взлетели на вершину. Трубин помог Бенфике разгромить Эштрелу Амадору
Пропустив первой, команда из Лиссабона отгрузила сопернику 4 мяча
Вечером 29 января в матче 19-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» в гостях разгромила «Эштрелу Амадору» со счетом 4:1.
Украинский голкипер Анатолий Трубин вышел в основном составе гостей и провел весь матч. По воротам Трубина соперники нанесли 9 ударов (5 из них – в створ ворот).
Пропустив первыми, Орлы собрались и отгрузили сопернику 4 мяча. Звездный форвард Анхель Ди Мария отметился ассистом при первом голе команды.
Бенфика стала лидером чемпионата Португалии (48 очков). Главный соперник – Спортинг (46) проводит свой матч вечером против клуба Каза Пиа.
Чемпионат Португалии. 19-й тур, 29 января
Эштрела Амадора – Бенфика – 1:4
Голы: Лео Джаба, 28 – Кабрал, 44, Рафа Силва, 45+1, Отаменди, 53, Маркос Леонардо, 90+3
Видео голов и обзор матча
Турнирная таблица
Фотогалерея
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
CAS вынес вердикт
Подошла к завершению первая неделя тренировочного сбора команды