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Чемпионат Португалии
Эштрела Амадора
29.01.2024 20:45 – FT 1 : 4
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
29 января 2024, 22:55 | Обновлено 29 января 2024, 23:48
1763
6

Орлы взлетели на вершину. Трубин помог Бенфике разгромить Эштрелу Амадору

Пропустив первой, команда из Лиссабона отгрузила сопернику 4 мяча

29 января 2024, 22:55 | Обновлено 29 января 2024, 23:48
1763
6
Орлы взлетели на вершину. Трубин помог Бенфике разгромить Эштрелу Амадору
Getty Images/Global Images Ukraine. Ди Мария и Трубин

Вечером 29 января в матче 19-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» в гостях разгромила «Эштрелу Амадору» со счетом 4:1.

Украинский голкипер Анатолий Трубин вышел в основном составе гостей и провел весь матч. По воротам Трубина соперники нанесли 9 ударов (5 из них – в створ ворот).

Пропустив первыми, Орлы собрались и отгрузили сопернику 4 мяча. Звездный форвард Анхель Ди Мария отметился ассистом при первом голе команды.

Бенфика стала лидером чемпионата Португалии (48 очков). Главный соперник – Спортинг (46) проводит свой матч вечером против клуба Каза Пиа.

Чемпионат Португалии. 19-й тур, 29 января

Эштрела Амадора – Бенфика – 1:4

Голы: Лео Джаба, 28 – Кабрал, 44, Рафа Силва, 45+1, Отаменди, 53, Маркос Леонардо, 90+3

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

Фотогалерея

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Маркос Леонардо (Бенфика).
71’
Regis Ndo (Эштрела Амадора) получает красную карточку.
52’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Отаменди (Бенфика).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Рафа Силва (Бенфика).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Кабрал (Бенфика).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Лео Жаба (Эштрела Амадора).
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Анатолий Трубин Бенфика Эштрела Амадора чемпионат Португалии по футболу Анхель Ди Мария Николас Отаменди Рафа Силва Артур Кабрал видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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Boodya
Як Трубін зіграв?
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+1
andre_lui
Не надовго орли на вершині. Леви вже 6-0 ведуть
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0
Лига конференций без динамо
Ремарка унижения ты где пропала ,как там Бенфика с лучшим вратарём Украины Трубиным  
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-2
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