Орлы взлетели на вершину. Трубин помог Бенфике разгромить Эштрелу Амадору

Вечером 29 января в матче 19-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» в гостях разгромила «Эштрелу Амадору» со счетом 4:1.

Украинский голкипер Анатолий Трубин вышел в основном составе гостей и провел весь матч. По воротам Трубина соперники нанесли 9 ударов (5 из них – в створ ворот).

Пропустив первыми, Орлы собрались и отгрузили сопернику 4 мяча. Звездный форвард Анхель Ди Мария отметился ассистом при первом голе команды.

Бенфика стала лидером чемпионата Португалии (48 очков). Главный соперник – Спортинг (46) проводит свой матч вечером против клуба Каза Пиа.

Чемпионат Португалии. 19-й тур, 29 января

Эштрела Амадора – Бенфика – 1:4

Голы: Лео Джаба, 28 – Кабрал, 44, Рафа Силва, 45+1, Отаменди, 53, Маркос Леонардо, 90+3

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