Эштрела Амадора – Бенфика – 1:4. Как Трубин спасал Орлов. Видео голов
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Вечером 29 января в матче 19-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» в гостях разгромила «Эштрелу Амадору» со счетом 4:1.
Украинский голкипер Анатолий Трубин вышел в основном составе гостей и провел весь матч. По воротам Трубина соперники нанесли 9 ударов (5 из них – в створ ворот).
Пропустив первыми, Орлы собрались и отгрузили сопернику 4 мяча. Звездный форвард Анхель Ди Мария отметился ассистом при первом голе команды.
Бенфика стала лидером чемпионата Португалии (48 очков).
Чемпионат Португалии. 19-й тур, 29 января
Эштрела Амадора – Бенфика – 1:4
Голы: Лео Джаба, 28 – Кабрал, 44, Рафа Силва, 45+1, Отаменди, 53, Маркос Леонардо, 90+3
Видео голов и обзор матча
События матча
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