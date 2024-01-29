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Чемпионат Португалии
Эштрела Амадора
29.01.2024 20:45 – FT 1 : 4
Бенфика
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Португалия
29 января 2024, 23:45 | Обновлено 29 января 2024, 23:48
291
0

Эштрела Амадора – Бенфика – 1:4. Как Трубин спасал Орлов. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 19-го тура чемпионата Португалии

29 января 2024, 23:45 | Обновлено 29 января 2024, 23:48
291
0
Эштрела Амадора – Бенфика – 1:4. Как Трубин спасал Орлов. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Вечером 29 января в матче 19-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» в гостях разгромила «Эштрелу Амадору» со счетом 4:1.

Украинский голкипер Анатолий Трубин вышел в основном составе гостей и провел весь матч. По воротам Трубина соперники нанесли 9 ударов (5 из них – в створ ворот).

Пропустив первыми, Орлы собрались и отгрузили сопернику 4 мяча. Звездный форвард Анхель Ди Мария отметился ассистом при первом голе команды.

Бенфика стала лидером чемпионата Португалии (48 очков).

Чемпионат Португалии. 19-й тур, 29 января

Эштрела Амадора – Бенфика – 1:4

Голы: Лео Джаба, 28 – Кабрал, 44, Рафа Силва, 45+1, Отаменди, 53, Маркос Леонардо, 90+3

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Маркос Леонардо (Бенфика).
71’
Regis Ndo (Эштрела Амадора) получает красную карточку.
52’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Отаменди (Бенфика).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Рафа Силва (Бенфика).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Кабрал (Бенфика).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Лео Жаба (Эштрела Амадора).
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Источник Sport.ua
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