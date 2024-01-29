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  4. Трубин – в основе Бенфики на матч чемпионата Португалии
Чемпионат Португалии
Эштрела Амадора
29.01.2024 20:45 – 38 1 : 0
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
29 января 2024, 20:28 | Обновлено 29 января 2024, 20:48
159
0

Трубин – в основе Бенфики на матч чемпионата Португалии

Украинский голкипер сыграет с «Эштрелой Амадорой»

29 января 2024, 20:28 | Обновлено 29 января 2024, 20:48
159
0
Трубин – в основе Бенфики на матч чемпионата Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Сегодня, 29 января «Бенфика» Анатолия Трубина в матче 19-го тура чемпионата Португалии на выезде сыграет с «Эштрелой Амадорой». Начало матча – в 20:45 по Киеву.

Украинский голкипер выйдет в основном составе «Бенфики» на матч.

Состав «Бенфики»: Трубин, Эурснес, Антониу Силва, Отаменди, Морато, Жоау Невеш, Кокчу, Ди Мария, Жоау Мариу, Рафа Силва, Кабрал

Напомним, Трубин является лучшим вратарем топ-7 лиг Европы по проценту сейвов.

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Анатолий Трубин Бенфика Эштрела Амадора чемпионат Португалии по футболу стартовые составы
Источник Sport.ua
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Remark
Вже глотнув! 
Третій матч підряд пропускає від команди, коф на перемогу якої більше 10 до матчу був.
Та ще й другий не зарахували, наче.
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