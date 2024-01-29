Трубин – в основе Бенфики на матч чемпионата Португалии

Сегодня, 29 января «Бенфика» Анатолия Трубина в матче 19-го тура чемпионата Португалии на выезде сыграет с «Эштрелой Амадорой». Начало матча – в 20:45 по Киеву.

Украинский голкипер выйдет в основном составе «Бенфики» на матч.

Состав «Бенфики»: Трубин, Эурснес, Антониу Силва, Отаменди, Морато, Жоау Невеш, Кокчу, Ди Мария, Жоау Мариу, Рафа Силва, Кабрал

Напомним, Трубин является лучшим вратарем топ-7 лиг Европы по проценту сейвов.