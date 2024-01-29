29.01.2024 20:45 – 38’ 1 : 0
Португалия29 января 2024, 20:28 | Обновлено 29 января 2024, 20:48
159
0
Трубин – в основе Бенфики на матч чемпионата Португалии
Украинский голкипер сыграет с «Эштрелой Амадорой»
29 января 2024, 20:28 | Обновлено 29 января 2024, 20:48
159
0
Сегодня, 29 января «Бенфика» Анатолия Трубина в матче 19-го тура чемпионата Португалии на выезде сыграет с «Эштрелой Амадорой». Начало матча – в 20:45 по Киеву.
Украинский голкипер выйдет в основном составе «Бенфики» на матч.
Состав «Бенфики»: Трубин, Эурснес, Антониу Силва, Отаменди, Морато, Жоау Невеш, Кокчу, Ди Мария, Жоау Мариу, Рафа Силва, Кабрал
Напомним, Трубин является лучшим вратарем топ-7 лиг Европы по проценту сейвов.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 января 2024, 17:50 2
Хотят подписать латиноамериканского игрока
Футбол | 29 января 2024, 11:25 15
Илья Волошин подписал контракт с мадридском командой еще в августе 2023 года
Теннис | 29.01.2024, 07:30
Футбол | 29.01.2024, 12:43
Футбол | 29.01.2024, 00:01
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.01.2024, 20:10 4
28.01.2024, 14:31 44
27.01.2024, 20:20 3
27.01.2024, 21:40 23
28.01.2024, 17:42 11
28.01.2024, 08:50 3
28.01.2024, 17:34 5
29.01.2024, 13:10 32
Третій матч підряд пропускає від команди, коф на перемогу якої більше 10 до матчу був.
Та ще й другий не зарахували, наче.