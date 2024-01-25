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  4. Трубин – лучший вратарь топ-7 лиг Европы по проценту сейвов
Португалия
25 января 2024, 21:59 |
308
2

Трубин – лучший вратарь топ-7 лиг Европы по проценту сейвов

Украинский голкипер успешно выступает в «Бенфике»

25 января 2024, 21:59 |
308
2
Трубин – лучший вратарь топ-7 лиг Европы по проценту сейвов
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Известный статистический портал Squawka составил лучший вратарей из топ-7 европейских лиги по проценту сейвов в нынешнем сезоне. Учитывались только голкиперы, на счету которых 360 и более игровых минут.

На первом месте в рейтинге оказался украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин, который в нынешнем сезоне отразил 85,7% ударов в матчах чемпионата Португалии. В 14 матчах украинец пропустил 6 голов и совершил 36 сейвов. 8 матчей Трубин отстоял «на ноль».

Ранее Трубин уклонился от ответа на вопрос о зарплате в «Бенфике».

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Анатолий Трубин Бенфика статистика чемпионат Португалии по футболу
Источник Squawka
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Дані Рохас
с защитой Бенфики можно и на золотую перчатку замахнутся
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Лига конференций без динамо
Топчик Анатолий  
Лучший вратарь Украины 
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