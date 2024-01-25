Трубин – лучший вратарь топ-7 лиг Европы по проценту сейвов

Известный статистический портал Squawka составил лучший вратарей из топ-7 европейских лиги по проценту сейвов в нынешнем сезоне. Учитывались только голкиперы, на счету которых 360 и более игровых минут.

На первом месте в рейтинге оказался украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин, который в нынешнем сезоне отразил 85,7% ударов в матчах чемпионата Португалии. В 14 матчах украинец пропустил 6 голов и совершил 36 сейвов. 8 матчей Трубин отстоял «на ноль».

Ранее Трубин уклонился от ответа на вопрос о зарплате в «Бенфике».