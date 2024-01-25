Трубин уклонился от ответа на вопрос о зарплате в Бенфике
Украинский вратарь не стал сравнивать доход в «Шахтере» и Португалии
Украинский вратарь Анатолий Трубин уклонился от ответа на вопрос о зарплате в «Бенфике».
– Простите за меркантильный вопрос. Вы выиграли в деньгах по сравнению с Украиной?
– Я выиграл, прежде всего, в футбольном плане – в новых впечатлениях и опыте, в новых спортивных вызовах, в той атмосфере, которой пока нет в Украине не по вине футболистов или болельщиков, а из-за войны, развязанной страной-агрессором… А все другое имеет не так много значения, как может показаться со стороны.
Ранее издание Capology публиковало информацию, согласно которой Анатолий Трубин зарабатывает в «Бенфике» 3.85 миллиона евро в год.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Орлы» уступили «Эшторилу» в серии послематчевых пенальти в 1/2 финала турнира
Конгресс избрал нового главу организации