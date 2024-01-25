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  4. Трубин уклонился от ответа на вопрос о зарплате в Бенфике
Португалия
25 января 2024, 17:23 |
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Трубин уклонился от ответа на вопрос о зарплате в Бенфике

Украинский вратарь не стал сравнивать доход в «Шахтере» и Португалии

25 января 2024, 17:23 |
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Трубин уклонился от ответа на вопрос о зарплате в Бенфике
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский вратарь Анатолий Трубин уклонился от ответа на вопрос о зарплате в «Бенфике».

– Простите за меркантильный вопрос. Вы выиграли в деньгах по сравнению с Украиной?

– Я выиграл, прежде всего, в футбольном плане – в новых впечатлениях и опыте, в новых спортивных вызовах, в той атмосфере, которой пока нет в Украине не по вине футболистов или болельщиков, а из-за войны, развязанной страной-агрессором… А все другое имеет не так много значения, как может показаться со стороны.

Ранее издание Capology публиковало информацию, согласно которой Анатолий Трубин зарабатывает в «Бенфике» 3.85 миллиона евро в год.

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Анатолий Трубин Бенфика чемпионат Португалии по футболу зарплаты
Источник Украинский футбол
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Андрій Шевченко
чмо даунецьке
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-3
contr
А повоювати ти піздюк днонецький не хочеш приїхати!? Вік якраз підходить ! А то пиздіти звідти добре , там тепло і ситно ☝️
Ответить
-4
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