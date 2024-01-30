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  4. ХАВИ: «Решил уйти из Барселоны еще в начале сезона»
Испания
30 января 2024, 14:45 |
460
3

ХАВИ: «Решил уйти из Барселоны еще в начале сезона»

Тренер «Барселоны» принял решение уже давно

30 января 2024, 14:45 |
460
3
ХАВИ: «Решил уйти из Барселоны еще в начале сезона»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави признался, что решение покинуть каталонский клуб в конце сезона принял еще в прошлом году:

«Решение о моей отставке было принять уже давно, нашу работу недостаточно ценят. Если честно, я решил уйти еще в начале сезона», – цитирует Хави авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, о своем решении уйти в конце сезона Хави объявил 27 января после поражения 3:5 от «Вильярреала» в матче 22-го тура Ла Лиги. 43-летний испанский специалист возглавляет «Барселону» с ноября 2021 года.

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Хави Барселона Фабрицио Романо отставка
Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 3
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grifon.
Тепер Клопп в Барсу а Хаві в лівер?
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0
Raien
Ніколи не розумів навіщо посеред сезону оприлюднивати такі заяви. Ну вирішив, ок повідомь керівництву, а хлопцям та пресі навіщо? Як команда буде грати другу половину сезону, з якою мотивацією? Хто буде рвати жили заради тренера. Я вже мовчу про головне – навіщо починати сезон в команді, коли ти вже зрозумів що далі кіна не буде? Дивно все це.
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0
Lulinnha
По его словам так выходит что он готов быть уволен в любой момент этого сезона. 
Такие слова значат только так. 
Понятно что уволить его и платить за расторжение контракта у Барсы денег нет. 
Ситуация когда приходится терпеть друг друга.... 
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0
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