ХАВИ: «Решил уйти из Барселоны еще в начале сезона»

Главный тренер «Барселоны» Хави признался, что решение покинуть каталонский клуб в конце сезона принял еще в прошлом году:

«Решение о моей отставке было принять уже давно, нашу работу недостаточно ценят. Если честно, я решил уйти еще в начале сезона», – цитирует Хави авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, о своем решении уйти в конце сезона Хави объявил 27 января после поражения 3:5 от «Вильярреала» в матче 22-го тура Ла Лиги. 43-летний испанский специалист возглавляет «Барселону» с ноября 2021 года.

🔵🔴 Xavi reveals: “The decision on my resignation has been made for a long time, our work is not valued enough”.



“Honestly, I had decided to leave from the beginning of the season”. pic.twitter.com/9kKEwhZG5b