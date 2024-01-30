ХАВИ: «Решил уйти из Барселоны еще в начале сезона»
Тренер «Барселоны» принял решение уже давно
Главный тренер «Барселоны» Хави признался, что решение покинуть каталонский клуб в конце сезона принял еще в прошлом году:
«Решение о моей отставке было принять уже давно, нашу работу недостаточно ценят. Если честно, я решил уйти еще в начале сезона», – цитирует Хави авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
Напомним, о своем решении уйти в конце сезона Хави объявил 27 января после поражения 3:5 от «Вильярреала» в матче 22-го тура Ла Лиги. 43-летний испанский специалист возглавляет «Барселону» с ноября 2021 года.
🔵🔴 Xavi reveals: “The decision on my resignation has been made for a long time, our work is not valued enough”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2024
“Honestly, I had decided to leave from the beginning of the season”. pic.twitter.com/9kKEwhZG5b
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Точку в профессиональной карьере поставил Шакур Стивенсон
Педриньо может вернуться в Украину
Такие слова значат только так.
Понятно что уволить его и платить за расторжение контракта у Барсы денег нет.
Ситуация когда приходится терпеть друг друга....